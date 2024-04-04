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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'tan eğlenceli anlar! Eyere binmek yerine öyle bir şey yaptı ki... "At bile şaşırmış"

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'tan eğlenceli anlar! Eyere binmek yerine öyle bir şey yaptı ki... "At bile şaşırmış"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 11:20
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    Sosyal medyada 9 milyona yaklaşan geniş bir takipçi kitlesi bulunan Mathilde Tantot, Arizona'da tatil yaptığı anlardan pozlar paylaştı. Bir at çiftliğine giden Tantot'un eğlenceli paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını gülümsetmeye yetti. Fenomen isim atın eyerine binmek yerine bahçe çitlerinin üzerine çıkınca yanındaki at bile şaşkınlığını gizleyemedi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Mathilde Tantot, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki tatilinden eğlenceli anları hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Bir at çiftliğine giderek at binen Tantot'un paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Pozunda fenomen isim atın eyerinin yerine bahçe çitinin üzerine bindi.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "At bile şaşırmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en tuhaf kare" yorumunu yaptı.

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