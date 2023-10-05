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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'un kovboy tarzı nehire vurdu! Süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'un kovboy tarzı nehire vurdu! Süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

    05.10.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 9 milyonu aşan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mathilde Tantot bu kez kendisiyle baş başa kaldığı anlarda çekilen bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen ismin süper mini şortuyla tamamladığı kovboy şapkası tarzı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Kendisi gibi model olan kız kardeşi Pauline Tantot ile sosyal medyayı adeta abluka altına almayı başaran Mathilde Tantot aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim bir nehre girmek için hazırlık yaptığı sırada çekilen bir pozunu sosyal medyadan paylaşarak gündeme geldi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    KAPAK1

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Mathilde Tantot hayranlarının karşısına kovboy şapkası ve süper mini şort takımıyla çıktı. Fenomen isim gönderisine rahatsız edilmek istemezcesine "Kapalı" notunu eklerken sosyal medyadan övgü dolu yorumlar toplamayı başardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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