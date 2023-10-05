Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'un kovboy tarzı nehire vurdu! Süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Kendisi gibi model olan kız kardeşi Pauline Tantot ile sosyal medyayı adeta abluka altına almayı başaran Mathilde Tantot aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim bir nehre girmek için hazırlık yaptığı sırada çekilen bir pozunu sosyal medyadan paylaşarak gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Mathilde Tantot hayranlarının karşısına kovboy şapkası ve süper mini şort takımıyla çıktı. Fenomen isim gönderisine rahatsız edilmek istemezcesine "Kapalı" notunu eklerken sosyal medyadan övgü dolu yorumlar toplamayı başardı.