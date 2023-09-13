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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tanto doğal halini paylaştı! Makyajsız halleri sosyal medyadan tam not aldı

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tanto doğal halini paylaştı! Makyajsız halleri sosyal medyadan tam not aldı

    13.09.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Pauline Tantot cesur paylaşımlarıyla tanınıyor. Kendisi gibi model olan kardeşi Mathilde Tantot ile milyonlarca takipçisi bulunan fenomen isim hayranlarıyla doğal halini paylaştı. Pauline'in Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Pauline Tantot yine hayranlarının beğenisini kazanan bir pozla karşılarına çıktı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda hayranlarına uyku için hazırlandığı anlarda çekilen bir selfiesiyle selam verdi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    pauline tanto

    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgiyle karşıladığı gönderisinde Tantot tamamen makyajsız bir halde yatağına uzanırken paylaşımına ise "İyi geceler" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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    sosyal medya

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