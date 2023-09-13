Sosyal medya fenomeni Pauline Tanto doğal halini paylaştı! Makyajsız halleri sosyal medyadan tam not aldı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Pauline Tantot yine hayranlarının beğenisini kazanan bir pozla karşılarına çıktı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda hayranlarına uyku için hazırlandığı anlarda çekilen bir selfiesiyle selam verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgiyle karşıladığı gönderisinde Tantot tamamen makyajsız bir halde yatağına uzanırken paylaşımına ise "İyi geceler" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.