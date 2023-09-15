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    4. Sosyal medya fenomeni Reislin tişörtünde dekolte olmayınca kolları sıvadı! Yukarı doğru kaldırarak yeni model verdi

    Sosyal medya fenomeni Reislin tişörtünde dekolte olmayınca kolları sıvadı! Yukarı doğru kaldırarak yeni model verdi

    15.09.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Reislin yarım milyonu aşan takipçisiyle Hollanda tatilinden kesitleri sunduğu paylaşımıyla bir kez daha gündem yaratmayı başardı. Fenomen isim kanal manzarasının önüne geçerek poz verdi. Reislin'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Reislin adeta Hollanda'yı fethetti. Hollanda tatilinden kesitleri hayranlarıyla paylaşan Reislin pozunda tişörtüne yeni bir model vermeyi ihmal etmedi.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

    reislin

    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına Reislin, "Amsterdam'da çok eğleniyorum" notunu ekledi. Tişörtünü göğüslerine doğru kaldırarak göbeğini gösteren Reislin'in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

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