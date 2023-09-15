Sosyal medya fenomeni Reislin tişörtünde dekolte olmayınca kolları sıvadı! Yukarı doğru kaldırarak yeni model verdi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Reislin adeta Hollanda'yı fethetti. Hollanda tatilinden kesitleri hayranlarıyla paylaşan Reislin pozunda tişörtüne yeni bir model vermeyi ihmal etmedi.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına Reislin, "Amsterdam'da çok eğleniyorum" notunu ekledi. Tişörtünü göğüslerine doğru kaldırarak göbeğini gösteren Reislin'in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.