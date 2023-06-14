Sosyal medya fenomeni sahilde zor anlar yaşadı! Köpek bikini üstünün iplerini çözünce frikik vermemek için uğraştı

Sosyal medya fenomeni Daniela Henao plajda oyun oynarken çekilen anlarında yanına gelen bir köpeğin bikini üstünün ipleriyle oyun oynamaya başlamasıyla zor saniyeler yaşadı. Binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde köpekle oynayan fenomen isim bir yandan da bikini üstünün iplerini kurtarmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Köpeğin hiçbir şeyden habersiz bir şekilde siyah bikini üstünün iplerini çekerek almaya çalıştığı anlarda Henao, frikik vermemek için yoğun bir çaba sarf etti. Fenomen ismin köpekle yaşadığı eğlenceli anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü görüntüleri sıcak bulduğunu ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Masumiyetin en güzel örneği” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “O kadar güzel anlar ki içim ısındı” yorumunu ekledi.