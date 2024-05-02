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    4. Sosyal medya fenomeni Shirley Rosemary Flynn kendisini öve öve bitiremedi! "Çok güzel olduğum için benimle ilişki yaşamıyorlar"

    Sosyal medya fenomeni Shirley Rosemary Flynn kendisini öve öve bitiremedi! "Çok güzel olduğum için benimle ilişki yaşamıyorlar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 10:36
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    41 yaşındaki sosyal medya fenomeni Shirley Rosemary Flynn güzelliğinin ve özgüvenin erkeklerle sevgili olmayı imkansız hale getirdiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Eski sevgililerinin büyük bir bölümün diğer erkeklerden ilgi gördüğü için onu kıskandığını dile getiren Flynn, "Çok güzel olduğum için benimle ilişki yaşamıyorlar" dedi.

    41 yaşındaki büyük beden sosyal medya fenomeni Shirley Rosemary Flynn güzelliğinin aşk hayatını olumsuz yönde etkilediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Fenomen isim, "Sosyal medya hesaplarım ilişki ve evlilik teklifleriyle dolu. İnsanlar benim kibirli ve kendini beğenmiş olduğumu düşünüyor. Başka erkeklerin bana gösterdiği ilgiyi kıskanıyorlar" diye konuştu.

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    Fiziksel özellikleri nedeniyle ilgi görmeyeceğini düşünenlere seslenen fenomen isim, "Birçok büyük beden kadın erkeklerden ilgi görmeyeceklerini düşünüyor ama şimdi daha zayıf olduğum zamanlara göre daha fazla ilgi görüyorum. Kendimi diğer kadınlarla kıyaslamıyorum. Bence tüm kadınlar kendilerine güven duysa ve aynaya bakıp kendilerine 'Kendime güveniyorum, güzel ve seksiyim' deselerdi birbirleriyle kavga etmezlerdi" ifadelerini kullandı.

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    sosyal medya fenomen büyük beden
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