Sosyal medya fenomeni tarihi kalenin önünde bikinisiyle şov yaptı! Polislerin baskını gecikmedi

Sosyal medya fenomeni Isabella Berry tarihi Windsor Kalesi’nin önünde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim tanga bikinisiyle şatonun dışında poz verirken tepkilerin odağına da yerleşti. Halkın şikayetleri üzerine polisler olay yerine gelerek Berry’i uyardı.

“BENİ TUTUKLAYACABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Polislerin kendisi kıyafeti nedeniyle uyardığını dile getiren Berry, “Beni sert bir dille uyardılar. Çimlere basmamam ve kıyafetimi değiştirmem gerektiğini söylediler. Kıyafetimin tarihi alan uygun olmadığını ve eylemimi tekrarlamam durumunda beni tutuklayabileceklerini söylediler” dedi.