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    4. Sosyal medya fenomeni tarihi kalenin önünde bikinisiyle şov yaptı! Polislerin baskını gecikmedi

    Sosyal medya fenomeni tarihi kalenin önünde bikinisiyle şov yaptı! Polislerin baskını gecikmedi

    10.08.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabella Berry Windsor Kalesi’nin ön bahçesinde cesur bir fotoğraf çekimine imza attı. Tanga bikinisiyle tarihi kalenin önünde poz veren Berry, turistlerin şaşkın bakışlarının altında çekimini tamamladı. Cesur fotoğraf çekimini haber alan polisler Windsor Kalesi’ne baskın düzenlendi.

    Sosyal medya fenomeni Isabella Berry tarihi Windsor Kalesi’nin önünde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim tanga bikinisiyle şatonun dışında poz verirken tepkilerin odağına da yerleşti. Halkın şikayetleri üzerine polisler olay yerine gelerek Berry’i uyardı.

    “BENİ TUTUKLAYACABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

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    Polislerin kendisi kıyafeti nedeniyle uyardığını dile getiren Berry, “Beni sert bir dille uyardılar. Çimlere basmamam ve kıyafetimi değiştirmem gerektiğini söylediler. Kıyafetimin tarihi alan uygun olmadığını ve eylemimi tekrarlamam durumunda beni tutuklayabileceklerini söylediler” dedi.

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    fenomen windsor kalesi

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