Sosyal medya kullanımı estetik ameliyata teşvik ediyor

Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı son yıllarda sosyal medya kullanım oranı ülkemizde yüzde 60'ları geçmiş durumda, sosyal medya ile beraber estetik ameliyatlara ilgi de giderek artıyor. Estetik ameliyatlar içerisinde en sık yapılan operasyonların başında Burun Estetiği yer alıyor. Burun estetiği ameliyatının uyku, nefes alma ve burun problemleri ile de ilişkili olması bu oranı daha da artırıyor. Çünkü İnsanlar paylaşımlarında güzel ve bakımlı görünmek istiyor. Burnu ve yüzü de kapatmak mümkün değil. Bu nedenle yamuk ve eğri burunlar yüz şeklini olumsuz gösterebiliyor. Ameliyat öncesi nasıl olacağını gördükleri zaman ameliyata ikna olabiliyorlar. Bunu sağlayan photoshop programları doktorlara ve hastalara büyük kolaylık sağlıyor.

Günümüzde masaüstü bilgisayar ve cep telefonlarından çok kolay bir şekilde bu yapılabiliyor. Açıkçası bu programda her türlü şeyi yapabiliyoruz. Bu da bir takım problemler ortaya çıkarıyor. Hasta gözünde her şey mümkün izlenimi veriyor. Programda yapılacak işlemlerin limiti yok ancak gerçek cerrahide yapılacak işlemlerin belirli bir limiti var. Bu limit hastadan hastaya değişiyor. Cilt kalınlığı yani derinin yapısı, hastanın tıbbi durumu, yaş ve cinsiyet, deri rengi, daha önce ameliyat olup olmaması, kilosu yapılacak estetik ameliyatı sınırlandırıyor. Ameliyat öncesi photoshop programında gördüğünü ameliyat sonrası kendisin de göremeyen hasta mutlu olmayı beklerken mutsuz duruma düşüyor. Bu durum hastaların tercih yaparken simülasyona göre değil tecrübeye, referanslara ve daha önceki ameliyat sonuçlarına göre seçim yapmasının daha doğru olacağını gösteriyor.