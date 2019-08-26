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Sosyal medya kullanımı estetik ameliyata teşvik ediyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sosyal medya kullanımının estetik ameliyatına teşvik ettiğini söyledi.

Sosyal medya kullanımı estetik ameliyata teşvik ediyor

Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı son yıllarda sosyal medya kullanım oranı ülkemizde yüzde 60'ları geçmiş durumda, sosyal medya ile beraber estetik ameliyatlara ilgi de giderek artıyor. Estetik ameliyatlar içerisinde en sık yapılan operasyonların başında Burun Estetiği yer alıyor. Burun estetiği ameliyatının uyku, nefes alma ve burun problemleri ile de ilişkili olması bu oranı daha da artırıyor. Çünkü İnsanlar paylaşımlarında güzel ve bakımlı görünmek istiyor. Burnu ve yüzü de kapatmak mümkün değil. Bu nedenle yamuk ve eğri burunlar yüz şeklini olumsuz gösterebiliyor. Ameliyat öncesi nasıl olacağını gördükleri zaman ameliyata ikna olabiliyorlar. Bunu sağlayan photoshop programları doktorlara ve hastalara büyük kolaylık sağlıyor.

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Günümüzde masaüstü bilgisayar ve cep telefonlarından çok kolay bir şekilde bu yapılabiliyor. Açıkçası bu programda her türlü şeyi yapabiliyoruz. Bu da bir takım problemler ortaya çıkarıyor. Hasta gözünde her şey mümkün izlenimi veriyor. Programda yapılacak işlemlerin limiti yok ancak gerçek cerrahide yapılacak işlemlerin belirli bir limiti var. Bu limit hastadan hastaya değişiyor. Cilt kalınlığı yani derinin yapısı, hastanın tıbbi durumu, yaş ve cinsiyet, deri rengi, daha önce ameliyat olup olmaması, kilosu yapılacak estetik ameliyatı sınırlandırıyor. Ameliyat öncesi photoshop programında gördüğünü ameliyat sonrası kendisin de göremeyen hasta mutlu olmayı beklerken mutsuz duruma düşüyor. Bu durum hastaların tercih yaparken simülasyona göre değil tecrübeye, referanslara ve daha önceki ameliyat sonuçlarına göre seçim yapmasının daha doğru olacağını gösteriyor.

Photoshop programında burnun her şekle girmesi olasılık dahilinde ancak biz burun ameliyatlarını çok detaylı bir şekilde milimetrik hesaplayarak yapıyoruz. Burun içerisindeki kıkırdak yapılar, burun etleri, burun kemik yapısı yüz şekli ortaya çıkacak burnu etkiliyor. En iyi sonuç gerçek hastalarda ve tecrübeye dayalı sonuçlardır” dedi.

Burun estetiğinin kapalı teknik ve açık teknik olarak iki şekilde yapılabildiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “İki yöntemin de birbirine göre avantajlari var. Bu yöntemi uygulayacak kişi doktor olduğu için seçimi doktora bırakmak en uygun tercih olacağını düşünüyorum. Diğer estetik ameliyatlardan kulak estetiği, göz kapağı estetiği, yüz germe, yüze yağ enjeksiyonu, horlama ameliyatları, sinüzit ameliyatları, saç ektirme işlemi, yüze dolgu işlemi, gibi bir çok işlem aynı anda yapılabiliyor. En erken sonuç ameliyat esnasında görebiliyoruz ve fotoğraf çekiyoruz.

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Hastalar için ilk sonuç birinci haftada, ortalama sonuç bir ay üç ay arası, uzun dönem kalıcı sonuçlar ise bir yıldan sonra ortaya çıkmaktadır. Teknolojik imkanların gelişmesi ile beraber, hastaların takip edilmesi, ameliyathane ortamında kullanılan malzemeler, teknik ve teknolojik alt yapı hastaların konforunu artırdığı gibi güvenli bir ameliyata da izin veriyor. Burun estetiği her mevsimde yapılabilir. Ancak işi gereği sürekli güneş altında çalışmak zorunda olan kişilerin yaz döneminde yaptırmasını tavsiye etmiyoruz. Burun estetiği hangi yaşlarda yapılabilir. Burun, yüz ve boy gelişimini neredeyse tamamlayan 17-18 yaşından sonraki hastalara yapılabilir” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik ilişkisi estetik ameliyat

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