Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya o anları konuşuyor! Benzinlikte iç çamaşırını çıkartıp pompanın üzerine koydu... Tepkilerin odağına yerleşti

    Sosyal medya o anları konuşuyor! Benzinlikte iç çamaşırını çıkartıp pompanın üzerine koydu... Tepkilerin odağına yerleşti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.08.2024 07:39
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Chloe Lopez ilginç paylaşımlarını sürdürüyor. Kamuya açık alanlarda iç çamaşırını çıkarttığı anları kaydederek paylaşan fenomen isim bu kez bir benzinlik tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

    Sosyal medya o anları konuşuyor! Benzinlikte iç çamaşırını çıkartıp pompanın üzerine koydu... Tepkilerin odağına yerleşti

    Sosyal medyada 190 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Chloe Lopez paylaşımlarıyla görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir markette iç çamaşırını çıkartıp ekmek rafına koyan Lopez bu kez benzinlikte aynı şeyi yaptı. İç çamaşırını çıkartan fenomen isim pompanın üzerine astı.

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma anlam veremezken tepkiler de beraberinde geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ünlü olmak için bu kadarı çok fazla" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

    Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

     Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

    Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

     Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

     Kocasını başka bir kadınla masada otururken yakaladı! Ortalık karıştı

    Kocasını başka bir kadınla masada otururken yakaladı! Ortalık karıştı

     Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen iç çamaşırı Sosyal medya fenomeni benzinlik
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

    Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

    İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

    İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

    İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

    İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

    Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

    Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    Doktorlar 'yaz penisi' dedi! Fiziksel olarak farklı görünüyorsa...

    Doktorlar 'yaz penisi' dedi! Fiziksel olarak farklı görünüyorsa...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

    Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.