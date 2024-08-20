Sosyal medya o anları konuşuyor! Benzinlikte iç çamaşırını çıkartıp pompanın üzerine koydu... Tepkilerin odağına yerleşti

Sosyal medyada 190 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Chloe Lopez paylaşımlarıyla görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir markette iç çamaşırını çıkartıp ekmek rafına koyan Lopez bu kez benzinlikte aynı şeyi yaptı. İç çamaşırını çıkartan fenomen isim pompanın üzerine astı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma anlam veremezken tepkiler de beraberinde geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ünlü olmak için bu kadarı çok fazla" yorumunu yaptı.