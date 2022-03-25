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Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

25.03.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Furkan Talu'nun sosyal medyada dini değerlere hakaret ettiği paylaşımlar tepki çekmişti. Hakkında arama kararı çıkarılan Talu hiçbir yerde bulunamayınca gözaltı kararı yakalama kararını dönüştürülmüştü. Ekipler tarafından yakalanan Talu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HİÇBİR YERDE BULUNAMAMIŞTI

Sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Deniz Furkan Talu, tüm aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar infiale yol açınca hakkında gözaltı kararı çıkartılan Talu, bulunamayınca hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrilmişti. Şüpheli Deniz Furkan Talu polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli, Savcılıkça ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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SAVUNMASINI YAPTI

Şüpheli Deniz Furkan Talu nöbetçi hakimlikte yaptığı savunmasında, "Bahsi geçen hesap bana ait değildir. Ben 15 yıldır aynı yerde sigortalı olarak çalışan biriyim, kesinlikle Twitter hesabı kullanmıyorum. Hesap kopyalanmış ve benim ismimle paylaşımlar yapılmıştır. Bahsi geçen değerler benim de kutsal değerlerimdir. Bu değerlere karşı herhangi bir şekilde söz etmem mümkün değildir. Gerekli incelemeler yapıldığı zaman gerçek ortaya çıkacaktır. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savunmasının ardından şüpheli Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince üzerine atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli delillerin bulunması, şüphelinin kaçması ve delilleri karartma şüphesinin bulunması gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi. (İHA)

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