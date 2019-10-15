Sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı karşıtı propagandaya tutuklama!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, harekata yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. (AA)