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'Sosyal medyada bunu göremezsiniz'dedi, anneliğin 'saf' gerçekliği viral oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 24.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

Avustralya Melbourne'da yaşayan 33 yaşındaki Rachel Giampietro sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "hiç kimsenin paylaşmadığı bir annelik anı" verdi. Kısa sürede paylaşımıyla dikkat çeken Rachel'e kullanıcılar 'işte anneliğin gerçek anı' diyerek destek verdi.

'Sosyal medyada bunu göremezsiniz'dedi, anneliğin 'saf' gerçekliği viral oldu

İlk doğumundan 11 ay sonra ikinci çocuğunu kucağına alan Avustralyalı Rachel Giampietro, çocuklarının sorumlulukları karşısında tükendiği anı ağlayarak sosyal medyada paylaştı. Kucağında yeni doğumuş bebeğini emzirirken yeni yürümeye başlayan çocuğunun isteğine cevap vermekte zorlanan annenin bitkin hali sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça samimi bulundu.

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'HİÇ KİMSENİN PAYLAMADIĞI ANNELİK ANI'

Fotoğrafına "hiç kimsenin paylaşmadığı bir annelik anı" adını veren 33 yaşındaki annenin o duygu yüklü anı bir saat içinde 100 binden fazla beğeni, yorum ve paylaşım aldı. Rachel, fotoğrafının altına ise şu notu düştü: 'Evde yalnız başına iki çocukla beraberim. Bu kızım Bella'nın doğumundan birkaç gün sonrasına ait. Sosyal medyada yeni doğum yapmış annelerin sık sık 'mükemmel' anlarına tanık oluyorum. Ancak annelik gerçeğine ışık tutmak istiyorum. Zor zamanlarınız en büyük öğretmenleriniz haline geliyor ve eğer bunu ilk birkaç gün, haftalar, aylar ve yıllar boyunca yapabilirseniz, her şeyi başarabileceğinize inanıyorum. İki kez anne olmak, şimdiye kadar yaptığım en zor şeydi ama onları vücudumdaki her hücreyle sevmek en kolay olanı. Anneliğin gerçekliğini, kimse yeterince paylaşmıyor, hepimiz kendi yollarımızda mücadele ediyoruz, bazıları sadece diğerlerinden daha iyi gizliyor. Kimse anneliğin zor olduğu hakkında konuşmuyor.

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Sosyal medyada herkesin 'mükemmel' anneliğini görüyoruz. Ve hayatımızı onlarla karşılaştırıyoruz. Ancak gerçek şu ki annelik çok zor. Ve bu durum içinde kendimi daha fazla tutamadım ve ağladım. Bu anımı da sizinle paylaşmak istedim. Düşündüm ki, şu anda kaç anne hissettiğimi hissediyor? Bugünlerde sosyal medyada gördüğümüz tüm ebeveynlik fotoğrafları çocukların sevimli fotoğrafları, harika okul yemekleri ve tüm uygun annelerin fit vücutlarında oluşuyor. Annelik her zaman gökkuşağı ve gülücükten ibaret değildir. Annelik harika ve hepimiz beraberiz.'

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Sosyal medya kullanıcıları da Rachel'in bu paylaşımını oldukça samimi buldu. İşte gelen birkaç yorum: 'Bu görülmesi gereken bir yazı. Birçok anne aynı durumu yaşıyor ancak maalesef sosyal medyada her şey toz pembe görünüyor.' 'Bu fotoğrafın bana cesaret verdi. Artık yalnız olmadığımı gördüm.'

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Anahtar Kelimeler:
Rachel Giampietro annelik

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