Sosyal medyada dikkat çeken detay! İmamoğlu'na rakip olmaları bekleniyordu: AK Partili o iki isim...

MYNET DETAY HABER | Yerel seçimler adım adım yaklaşıyor. Partiler seçim çalışmalarına hızla devam ederken özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde partilerin adaylarının kim olacağı merak ediliyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AK Parti'den hangi ismin çıkacağı da en çok merak edilenler arasında. Son olarak sosyal medyada o muhtemel isimlerle ilgili dikkat çeken bir detay oldu.

AK Parti'de yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik temayül yoklaması yaptı. Yoklama, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Bir yandan da AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci de sona erdi.

İMAMOĞLU'NA RAKİP OLMASI BEKLENEN 2 İSİM TT OLDU

Şimdi gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısında seçimlere girecek AK Partili isim herkes tarafından merak ediliyor. İmamoğlu'na rakip olması beklenen iki isim ise Murat Kurum ve Tevfik Göksu. Bu iki ismin de sosyal medyada TT olması dikkat çekti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık eden AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. Genel merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.18.11

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise adayların ne zaman açıklanacağı ile ilgili açıklamasında "Aslında partiler açısından adaylık süreci başladı. Kendi iç takvimimizi işletiyoruz ama Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi daha açıklanmadı. Seçim takvimi, ocak ayında açıklanacak ve esas ondan sonra her şey hızlanacak. Seçim takvimine de baktığımızda da geçen dönem aday listeleri, 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim edilmişti. Bunun tarihi de geçen dönem 19 Şubat olduğuna göre, bu yıl henüz çıkmadı; ama 19 Şubat olur, 20 Şubat olur. Bildiğim kadarıyla 20 Şubat öngörülüyor. Bu şu demektir; partiler, 20 Şubat'a kadar çalışma yapabilir. Ancak partiler, 'Bir an önce çalışmalar başlasın' diye 20 Şubat'ı beklemiyor. Biz de AK Parti olarak beklemiyoruz. 2019'da Ocak ayının sonunda aday tanıtım programını yapmış ve böylece mitinglerle ve aday programlarıyla sahaya inmiştik. Bu sefer de üç aşağı beş yukarı bunu öngörüyorum. Süreç devam ettiği için 'müracaat eden aday adaylarının ilanı' diye bir şey yok. Genel rakamları veriyoruz. Aksi takdirde bu dinamik bir süreç. İstifa edip, 'Ben de buradayım' diyecek olanlar da elbette olacak. O süreçleri bekliyoruz. Devamında da istifa mecburiyeti olmayanların değerlendirilebileceği tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.





