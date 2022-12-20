HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada gündem oldu! Mahkemenin kararı sonrası Google'da 'Ekrem İmamoğlu' ismini aratanlar şaştı kaldı

Sosyal medyada gündem oldu! Mahkemenin kararı sonrası Google'da 'Ekrem İmamoğlu' ismini aratanlar şaştı kaldı

20.12.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının yankıları sürüyor. Sosyal medya platformlarında 'çok konuşulanlar' arasında yer alan İmamoğlu, bu kez de Google aramalardaki unvan nedeniyle gündem oldu. Google, Ekrem İmamoğlu'nu "Eski" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanımladı. Öte yandan konuya ilişkin İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

Sosyal medyada gündem oldu! Mahkemenin kararı sonrası Google'da 'Ekrem İmamoğlu' ismini aratanlar şaştı kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Mahkemenin kararı sonrası gündemden düşmeyen İmamoğlu, bu kez de arama motoru Google'daki unvanıyla sosyal medyada 'çok konuşulanlar' arasına girdi.

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler! İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

'ESKİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'

Kullanıcılar, Google'da 'Ekrem İmamoğlu' ismini aratınca 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresiyle karşılaştı.

GOOGLE

Öte yandan konuya ilişkin henüz Google'dan bir açıklama yapılmadı.

CHP'den adaylık ve Kılıçdaroğlu çıkışı CHP'den adaylık ve Kılıçdaroğlu çıkışı

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Google Türkiye'yi etiketleyerek "I speech kürsü" yorumunda bulundu.

fffas

"KURNAZLIĞI CİDDİYE ALMAYALIM"

Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, Google'daki unvan konusuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Google ile iletişime geçtiklerini aktaran Ongun şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu Açıklama: Google Türkiye’nin tarafımıza verdiği bilgi budur. Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz."

İlginizi Çekebilir

12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

 İmamoğlu görevden alınabilir mi? Bakan Soylu açıkladı

İmamoğlu görevden alınabilir mi? Bakan Soylu açıkladı

 Akşener'e çok konuşulacak yanıt! İlk kez...

Akşener'e çok konuşulacak yanıt! İlk kez...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı!Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarıNe zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı
En yakın rakibine fark attı! İddialardan sonra gündem yaratacak sonuçlarEn yakın rakibine fark attı! İddialardan sonra gündem yaratacak sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Google istanbul büyükşehir belediye başkanı

En Çok Okunan Haberler

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Bir devir resmen sona erdi! Benzema bıraktı...

Bir devir resmen sona erdi! Benzema bıraktı...

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa yağdı

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa yağdı

Ölü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılar

Ölü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılar

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.