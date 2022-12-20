Sosyal medyada gündem oldu! Mahkemenin kararı sonrası Google'da 'Ekrem İmamoğlu' ismini aratanlar şaştı kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Mahkemenin kararı sonrası gündemden düşmeyen İmamoğlu, bu kez de arama motoru Google'daki unvanıyla sosyal medyada 'çok konuşulanlar' arasına girdi.

'ESKİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'

Kullanıcılar, Google'da 'Ekrem İmamoğlu' ismini aratınca 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresiyle karşılaştı.

Öte yandan konuya ilişkin henüz Google'dan bir açıklama yapılmadı.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Google Türkiye'yi etiketleyerek "I speech kürsü" yorumunda bulundu.

"KURNAZLIĞI CİDDİYE ALMAYALIM"

Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, Google'daki unvan konusuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Google ile iletişime geçtiklerini aktaran Ongun şu ifadeleri kullandı:



"Zorunlu Açıklama: Google Türkiye’nin tarafımıza verdiği bilgi budur. Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz."