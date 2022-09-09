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Sosyal medyada itirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için 2 bin sterlin teklif etti”

09.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan Amanda Fox kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın hayranından gelen ilginç bir teklifi ifşa ederek herkesi şaşırtmayı başardı. TikTok’ta bir hayranın cinsel organını kesmesi için kendisine para teklif ettiğini dile getiren Fox, itirafıyla gündem oldu.

Sosyal medyada itirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için 2 bin sterlin teklif etti”

Yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir sosyal medya uygulaması olan OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede fenomene dönüşen Amanda Fox, hayranlarından gelen ilginç istekleri açıkladığı bir TikTok paylaşımıyla gündem yaratmayı başardı. Uygulamada ‘Pembe Tilki’ adını kullanarak paylaşım yapan Fox, ismini açıklamadığı bir hayranının cinsel organını kesmesi için kendisine 2 bin sterlin (yaklaşık 42 bin 272 TL) teklif ettiğini söyledi.

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SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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TikTok’ta hayranlarında gelen tuhaf istekleri açıkladığı bir dizi paylaşım yapan Fox gönderisine, “Tuhaf istekler bölüm 1! Cinsel organını kesmem için 2 bin sterlin teklif etti” notunu ekledi.

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Fox’un paylaşımına kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Yani söylediğin şey bence 2.000 sterlinden fazlaya mal olacak” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “En iyi arkadaşının serçe parmağını kesen birini tanıyorum, dört yıl hapis cezası aldı" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans cinsel organ
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