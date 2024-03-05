MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada Merve Aydın'ın hamile olduğu iddiası vardı! Acun Ilıcalı açıkladı

Sosyal medyada Merve Aydın'ın hamile olduğu iddiası vardı! Acun Ilıcalı açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.03.2024 15:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2024 All Star'da yarışmacılardan Merve Aydın'ın hamile olduğu iddiaları bir süredir sosyal medyada gündemde. Merve Aydın'ın hamile olduğu yönündeki dedikoduları Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya sordu.

Sosyal medyada Merve Aydın'ın hamile olduğu iddiası vardı! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Merve Aydın hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar bulunuyordu. Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı yaşaması üzerine sosyal medyada hamilelik iddiaları yer aldı.

Merve'nin 2 aylık hamile olduğu ve yakın zamanda adadan ayrılacağı iddia ediliyorken Acun Ilıcalı Demet Akalın ve Jess'in konuğu oldu.

DEMET AKALIN ÇEKİNMEDİ

Demet Akalın dobra dobra sorularıyla dikkat çekti. Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti.

Sosyal medyada eleştiri yağmıştı! Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu Sosyal medyada eleştiri yağmıştı! Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu

Demet Akalın "Merve hamile değil di mi?" deyince Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" dedi.

Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Senaristten şaşırtan sözler! 'İzleyici bilmiyor' Senaristten şaşırtan sözler! 'İzleyici bilmiyor'
Sosyal medyada eleştiri yağmıştı! Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sorduSosyal medyada eleştiri yağmıştı! Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu
Arto 'Göğüsler neden bozulmaz?' dedi! Sütyen yanıtı geldiArto 'Göğüsler neden bozulmaz?' dedi! Sütyen yanıtı geldi
Anahtar Kelimeler:
Merve Aydın sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı!

Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı!

Polislere "hepinizi sürdürürüm" demişti! Akıbeti belli oldu

Polislere "hepinizi sürdürürüm" demişti! Akıbeti belli oldu

İşçilere yüzde 110 zam

İşçilere yüzde 110 zam

Allah'tan başka bir şey okumadı

Allah'tan başka bir şey okumadı

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Hamile olduğu iddiası şoke etti! Açıklama geldi

Hamile olduğu iddiası şoke etti! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.