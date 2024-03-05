Sosyal medyada Merve Aydın'ın hamile olduğu iddiası vardı! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Merve Aydın hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar bulunuyordu. Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı yaşaması üzerine sosyal medyada hamilelik iddiaları yer aldı.

Merve'nin 2 aylık hamile olduğu ve yakın zamanda adadan ayrılacağı iddia ediliyorken Acun Ilıcalı Demet Akalın ve Jess'in konuğu oldu.

DEMET AKALIN ÇEKİNMEDİ

Demet Akalın dobra dobra sorularıyla dikkat çekti. Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti.

Demet Akalın "Merve hamile değil di mi?" deyince Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" dedi.





