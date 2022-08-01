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Sosyal medyada paylaşımı gündem oldu! Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı, benzetmesi herkesi güldürdü

01.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Beenman920’ kullanıcı adıyla bir paylaşım yapan Bee Roceh isimli İngiliz vatandaşı uzun yıllar boyunca dişlerinin görüntüsünden rahatsızlık duyarak yaşadı. Sonunda dişlerini değiştirmeye karar veren Roceh, Hollywood gülüşüne kavuşmak için Türkiye’de bir kliğine gitti. Dişlerinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Rocher’ın sonuca ilişki yaptığı ilginç benzetme eğlenceli anlar yaşattı.

TikTok’ta ‘Beenman920’ kullanıcı adıyla bir paylaşım yapan Bee Roceh isimli İngiliz vatandaşı diş yaptırma sürecini sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerine gösterdi. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılar arasında paylaşım viral olmayı başardı.

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Dişlerinin geçirdiği aşamayı gün gün sosyal medya hesabından paylaşan Rocher, “Day two of my Turkey teeth” notuyla paylaştığı gönderisiyle sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Dişlerini Shrek çizgi filmindeki eşeğe benzeten Rocher’in zorlu bir süreç geçirdiğini anlattığı videosuna beğeni be yorum yağdı.

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Dişlerinin yeni görüntüsünü objektife gülümseyerek gösteren Rocher, “İlk gün dişçi koltuğunda 15 buçuk saat gibi uzun bir süre geçirdim. Bu yüzden çok yoruldum. Sabah 9:00'da geldim ve sabah 12:40'ta ayrıldım. Sekiz kök kanalım vardı, tüm dişlerim traş edildi” dedi. Beyaz parlak geçici dişlerini kameraya gösteren Rocher kendisini bir çizgi film karakterine benzetti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya diş
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