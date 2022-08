Sosyal medyada paylaşımı gündem oldu! Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı, benzetmesi herkesi güldürdü

TikTok’ta ‘Beenman920’ kullanıcı adıyla bir paylaşım yapan Bee Roceh isimli İngiliz vatandaşı diş yaptırma sürecini sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerine gösterdi. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılar arasında paylaşım viral olmayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Dişlerinin geçirdiği aşamayı gün gün sosyal medya hesabından paylaşan Rocher, “Day two of my Turkey teeth” notuyla paylaştığı gönderisiyle sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Dişlerini Shrek çizgi filmindeki eşeğe benzeten Rocher’in zorlu bir süreç geçirdiğini anlattığı videosuna beğeni be yorum yağdı.

Dişlerinin yeni görüntüsünü objektife gülümseyerek gösteren Rocher, “İlk gün dişçi koltuğunda 15 buçuk saat gibi uzun bir süre geçirdim. Bu yüzden çok yoruldum. Sabah 9:00'da geldim ve sabah 12:40'ta ayrıldım. Sekiz kök kanalım vardı, tüm dişlerim traş edildi” dedi. Beyaz parlak geçici dişlerini kameraya gösteren Rocher kendisini bir çizgi film karakterine benzetti.