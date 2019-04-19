KADIN

Sosyal medyada viral olan fotoğraf! Doğumda rahim ne kadar genişliyor?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 19.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

Facebook'ta Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Steffanie Christi'an tarafından paylaşılan fotoğraf, doğum anında genişleyen serviks (rahim ağzı) genişleme aşamalarını gösteriyor. Twitter ve Facebook'ta viral hale gelen görüntüde on daire şeklinde kesilmiş dairesel bir tahta yer alıyor.

Sosyal medyada viral olan fotoğraf! Doğumda rahim ne kadar genişliyor?

Doğum anında bir kadının serviksi 3 santimetreden 10 santimetreye kadar açılabilir.

Bir kadının doğum yapabilmesi için serviksinin on santimetre genişlemesi gerekir ama bunun ne kadar büyük olduğunu görselleştirmek oldukça zordur. Ancak, sosyal medyada viral hale gelen bir görüntü, on santimetre genişlemenin gerçekte nasıl göründüğünü ortaya koyuyor, annenin vücutlarının doğum yaparken neler yaşadığını daha iyi anlayabilmenizi sağlıyor.

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Bu görüntü doğum esnasında 10 santimetrelik genişlemenin nasıl göründüğünü ve bunun bir bebeğin başının boyutuyla nasıl karşılaştırıldığını gösteriyor. Onuncu daire, yeni doğmuş bir bebeğin kafasının üst kısmına sığacak büyüklüktedir.

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Hayal edilemez gibi görünse de, on santimetre sadece itme noktasıdır ve serviks daha büyük bir bebeği barındırmak için daha da genişlemeye devam edebilir.

Serviks on santimetreye ulaştığında annenin bebeği itmesi teşvik edilir, daha sonra bebek buradan güvenli bir şekilde geçecektir.

Steffanie, fotoğrafı paylaşan ilk kişi olarak gözüküyor - o zamandan beri 100.000'den fazla kez paylaşılan ve binlerce yorum alan bu fotoğraf karesi, kadınların şaşırtıcı 'gücü' hakkında bir kez daha yorum yapılmayı sağlıyor.

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Annenize iyi davranmanız gerektiğini hatırlatmanız gerektiğinde, bu fotoğrafı hatırlayın.

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Steffanie Christi'an doğum anı

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