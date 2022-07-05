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Sosyal medyadan canlı yayın yaparken yolcu otobüsüne çarpıp devrildi! Korku dolu anlar kamerada

05.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç kullanırken sosyal medyadan canlı yayın yapma merakı canından ediyordu. Aksaray'da, eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım Karakaya'nın (57) kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İşte korku dolu o anlar!

Feci kaza, 3 Mayıs'ta Aksaray- Nevşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Eşi Ayşe Karakaya ve 4 torunu ile birlikte otomobil ile Camiili köyünden yola çıkan Kasım Karakaya, sosyal medya hesabından canlı yayınlamaya başladı.

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İddiaya göre, bu sırada yolcu otobüsünü sollanmak isteyen Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, araca çarparak şarampole devrildi. Kaza anı ise Karakaya'nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kimsenin yaralanmadığı kazada Ayşe Karakaya, torunlarını "Korkmayın, bir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu otobüsü şoförü de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası sosyal medya canlı yayın Aksaray
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