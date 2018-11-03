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Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Hatay'da terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütünü övdüğü iddiasıyla H.A'yı Yalangoz Mahallesi'nde gözaltına aldı.

H.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kırıkhan PKK Propaganda Terör örgütü

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