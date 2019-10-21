Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, E.B. ve C.A. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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