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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.B. ve C.A. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Propaganda Tekirdağ terör

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