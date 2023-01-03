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Sosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktı

03.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu M.A. yakalandı. M.A.'nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik eylem arayışında olduğu aktarıldı.

Türkiye'de saldırılar olacağı yönündeki videolar sonrası ekipler harekete geçti. Terör örgütü DEAŞ propagandası yapan M.A. isimli terörist yakalandı. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen teröristin özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik eylem arayışında olduğu aktarıldı.

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VİDEOLAR PAYLAŞILDI

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Ekipler, sosyal medyadan paylaşım yapan, örgüt lehine videolar çeken şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi.

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HEDEFİNDE ORALAR VARDI

M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi 29 Aralık'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.A.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoların şüphelinin kendisi tarafından çekildiği belirlendi. M.A.'nın cep telefonunda DEAŞ terör örgütüne yeni katılım yapacak kişilere ait videolar bulundu. M.A.'nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi.

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TUTUKLANDI

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda DEAŞ terör örgütünün sözde flama, bayrakları ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar, eyleminde gerçekleştireceği bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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