Sosyal mesafe uyarılarına aldırmadı, polis uyarınca ise...

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsama ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olabileceği Kızılay Meydanı ve Cezayirli Hasan Paşa Parkı’nda denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında meydana ve parka gelen polis, vatandaşlara “evde kalın” uyarısında bulundu.

POLİSE 'KİMLİĞİM YOK' DEYİP ECZANEYE İLAÇ ALMAYA GİTTİ

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşları uyaran polis ekipleri meydanda dolaşan yaşlı bir adamı durdurdu. Vatandaşın halini ve hatırını soran polis, kimliğini görmek istedi. Ancak yaşlı adam “kimliğim üzerimde değil” diyerek göstermek istemedi. Bunun üzerine polis yaşlı adama nereye gittiğini sordu. Adamın, “eczaneden hap alıp geleceğim, tansiyon haplarım var” diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Denetime devam eden ekipler, ATM sırasında bekleyen yaşlı bir adamın da kimliğini kontrol ettikten sonra eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu.