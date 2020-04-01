HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal mesafe uyarılarına aldırmadı, polis uyarınca ise...

Sosyal mesafe uyarılarına aldırmadı, polis uyarınca ise...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında denetime çıkan polisler, Beyoğlu Kasımpaşa’da yasağa uymayan kişileri uyardı. Tek tek uyarılan vatandaşların bazıları yanında kimliği olmadığını söyledi, bazıları eczaneye ilaç almak için çıktığını söyledi, bazıları ise 'ben gaziyim' diyerek alışveriş yapmaya gitti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsama ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olabileceği Kızılay Meydanı ve Cezayirli Hasan Paşa Parkı’nda denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında meydana ve parka gelen polis, vatandaşlara “evde kalın” uyarısında bulundu.

POLİSE 'KİMLİĞİM YOK' DEYİP ECZANEYE İLAÇ ALMAYA GİTTİ

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşları uyaran polis ekipleri meydanda dolaşan yaşlı bir adamı durdurdu. Vatandaşın halini ve hatırını soran polis, kimliğini görmek istedi. Ancak yaşlı adam “kimliğim üzerimde değil” diyerek göstermek istemedi. Bunun üzerine polis yaşlı adama nereye gittiğini sordu. Adamın, “eczaneden hap alıp geleceğim, tansiyon haplarım var” diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Denetime devam eden ekipler, ATM sırasında bekleyen yaşlı bir adamın da kimliğini kontrol ettikten sonra eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

'BEN GAZİYİM' DEYİP ALIŞVERİŞE GİTTİ

Öte yandan çalışmalar kapsamında polis alışverişe giden yaşlı bir adamı durdurarak, “sağlığınız için evde kalın” uyarısında bulundu. Polisin uyarısını dinleyen adam kimliğini çıkartarak, “ben gaziyim” dedi. Kimliği inceleyen polisin, “sizin daha çok dikkat etmemiz” lazım diyerek uyardığı vatandaşa alışveriş yapmaya gitti. Cezayirli Hasan Paşa Parkında da denetim yapan polis, bankta oturan vatandaşları eve gitmeleri uyarısında bulundu.

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis sokağa çıkma yasağı koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu köy koronavirüsten asma köprüye yaptıkları kilitli kapı ile korunuyor

Bu köy kendinden izole! Ateşi ölçülmeyen kimse kapıdan geçemiyor

90 yaşında Belçika’da koronavirüs’ten ölen kadın solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, bunu gençler için kullanın"

Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"

İstanbul'da bugün! 'Pes' dedirten görüntüler

İstanbul'da bugün! 'Pes' dedirten görüntüler

Kapalıçarşı'daki kuyumcu soyguncuları böyle görüntülendi

Kapalıçarşı'ya bu yöntemle girdiler! O anlar kamerada

Mersin'de 69 yaşındaki emekliden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Emekli vatandaştan kampanyaya duygulandıran destek

'Evde kal' çağrısına uydular, ekmeklerini kendileri yaptılar

'Evde kal' çağrısına uydular, ekmeklerini kendileri yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.