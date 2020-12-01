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  4. Sosyal mesafeye uymayarak dans eden gruba 107 bin lira ceza

Sosyal mesafeye uymayarak dans eden gruba 107 bin lira ceza

01.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de bir işletmede sosyal mesafeye uymayarak dans eden gruba 107 bin 100 TL idari para cezası kesildi.Kırklareli merkeze bağlı Ahmetçe köyünde, jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında işletmeciliğini D.D.

Kırklareli’de bir işletmede sosyal mesafeye uymayarak dans eden gruba 107 bin 100 TL idari para cezası kesildi.
Kırklareli merkeze bağlı Ahmetçe köyünde, jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında işletmeciliğini D.D. isimli şahsın yaptığı işletmede kontrol yapıldı. Kontrol esnasında işletmenin açık alanında 33 şahsın sosyal mesafeye uymayarak dans ettiği görüldü. İşletme yetkilisine ve şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 107 bin 100 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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