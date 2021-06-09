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Sosyal paylaşım sitelerinde iletiyi beğenmek veya paylaşmak suç mudur?

09.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal paylaşım sitelerindeki iletileri paylaşmak suç sayılıp sayılmadığı sosyal medya kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer alır. Peki sosyal paylaşım sitelerindeki iletileri paylaşmak hangi durumda suç sayılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Sosyal paylaşım siteleri, insanların düşüncelerini ve fikirlerini paylaşmasına yarayan platformlardır. Bu platformlar içerisinde 5651 sayılı kanun uyarınca, içerik sağlayıcının alıntılamış olduğu içeriklerde hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Örneğin; başka birinin iletisini kendi sayfanızda yayımladığınız takdirde, sorumluluğu kabul edemezsiniz. Ancak aynı kanun maddesinde yer alan diğer bir düzenleme ile, şayet durumun genelinden anlaşıldığı üzere, söz konusu beğeniyi, alıntıyı yayımlamak ve bunu umuma arz edildiği, katılındığı ve istenmeyen nitelikte propaganda yapıldığı kabul edildiği takdirde, hukuka aykırılık bulunmuş olacaktır.

Yalnız bu değerlendirme yapılırken, hukuka aykırı içeriğin bir defaya mahsus kullanılmasından ziyade, kişinin profilinden söz konusu hukuka aykırı eylemle ilgili olarak duyuru ve propaganda ile ilgili diğer eylemlerin olup olmadığı önem arz edecektir.

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sosyal medya

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