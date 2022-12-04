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Söylenti çıkınca bedava balık yemek için herkes oraya koştu! "Dün çok olmuş, bugün biraz daha az"

04.12.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenli olarak sofrasında balık bulunmasını isteyen vatandaşlar balık fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Kimileri de kendi balığını kendi tutmayı tercih ediyor. Ancak Antalya’nın Finike ilçesinde yayılan bir söylenti sonrası çok sayıda vatandaş bir anda sahile koştu. İlçe açıklarındaki balık üretme çiftliklerinin havuzlarının patladığı söylentisi üzerine Finike sahili balık yakalamak isteyen vatandaşlarla adeta doldu taştı. Bazılarının bolca balık tutabildiği de belirtildi.

Söylenti çıkınca bedava balık yemek için herkes oraya koştu! "Dün çok olmuş, bugün biraz daha az"

Balık fiyatlarındaki hareketlilik, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından olan düzenli balık tüketme alışkanlığı bulunan vatandaşların gündeminde. Antalya'da ise bedava balık yemek isteyen vatandaşlar, bir söylentinin hızla yayılmasıyla harekete geçti. Balık üretme çiftliğiyle ilgili ortaya atılan söylenti sonrası çok sayıda vatandaş bölgeye giderken bazılarının bolca balık tutabildiği belirtildi. İşte detaylar...

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OLTASINI ALAN ORAYA KOŞTU

Finike ilçesinde "sahilde balık havuzu patladı" söylentisi üzerine oltasını alan soluğu sahilde aldı. Çok sayıda vatandaşın sahile gelerek balık tuttuğu görüldü.

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Balık tutabilen az sayıda şanslı vatandaşın dışında diğerleri güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı. Finike sahilinde hizmet veren işletmelerde kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar ise sıra beklemek zorunda kaldı. Spor yapanlar ve denize girenler de meraklı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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"DÜN ÇOK BALIK TUTAN OLMUŞ"

Havanın güzel ve güneşli olduğunu belirten bir vatandaş, “Aynı zamanda bir balık havuzunun patlaması nedeni ile herkes balık tutmaya geldi. Dün çok balık tutan olmuş. Bugün biraz daha az" dedi. (İHA)

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balık antalya Finike havuz balık çiftliği

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