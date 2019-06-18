Soylu: 6 ay içinde buranın kurallarına uydular uydular, uymadılar gereğini yerine getireceğiz

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Eyüpsultan'da Rami'de bulunan Kuru Gıda Toptancıları Hali'ni ziyaret ederek hal esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. "İstanbul'u kaçak göçmen merkezi yapmayacağız." diyen Soylu, " Nereden gelirse gelsin Afrika'dan tutun Orta Asya'ya kadar nereden gelirse gelsin İstanbul'u kaçak göçmen merkezi haline getirmeyeceğiz. Suriyeli Afgan, Pakistanlı kardeşlerimiz dahil olmak üzere Faslı Yemenli kardeşlerimiz dahil olmak üzere herkes buranın kurallarına uymakla mükelleftir. Bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bana 6 ay süre verin. 6 ay içinde buranın kurallarına uydular uydular, uymadılar gereğini yerine getireceğiz." dedi.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile partililer eşlik etti.

Hal esnafıyla yaptığı kahvaltının ardından söz alan Bakan Soylu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin iptal edilmesine değinerek, "1 olsa neyse, 2 olsa neyse, 3 olsa neyse, 4 olsa neyse, 5 olsa neyse 100'e yakın sandıkta Binali Ağabeyin oyu alınmış, götürülüp öteki tarafa yazılmış. Buna itiraz etmeyelim mi? Biz sandıkların yüzde 10'unu açtırdık. Yüzde 10'unu açtırdık, fark 29 binden 13 bine düştü. O gün 'sandıkların tamamı açılsın' diye bas bas bağırdık. Televizyonlar gelsin canlı yayında açılsın. O gün bunlar olsaydı 23 Haziran'ı yaşamayacaktık. Bu sandıkların yüzde 10'u açıldığında fark 29 binden 13 bine düşüyor da niye 29 binden 46 bine çıkmıyor. 29 binden 46 bine çıkmıyor da niye bizim lehimize 13 bine iniyor. Bu kadar basit. Bir zarfın içinde 4 tane pusula varmış, bu pusulalardan 1 tanesi iptal edilir miymiş. Bizim zarfın içindeki oy pusulasına itirazımız yok ki. O 4 tane oy masum biz attık onları içeriye. Orada bir problem yok. Zarftan çıkardıktan sonra tasnif etmeye başladıktan sonra sen hileyi çalmayı çırpmayı başlatıyorsun" dedi.

Bakan Soylu, “Geçen akşam izledim, neredeyse Marmaray'ın ihalesini ben yaptım diyecek. Binali Ağabey şaşkın şaşkın bakıyor karşımdaki ne diyor diye ya. Geldiği zaman musakka musakka edebiyatı yaptı. Özel uçaklardan, VIP tartışmalarından valiye 'it' deme noktasına kadar getirdi bizi. Orada 'valiye it demedim' diyor" açıklamasında bulundu.