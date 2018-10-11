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Soyuz roketinin kalkışında kaza!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyacak Soyuz roketinin fırlatılışı esnasında bir arızanın meydana geldiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir kaynağın açıklamasına göre, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyacak Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra bir arıza meydana geldi.

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Kaynak, arızanın taşıyıcı bölümünde meydana geldiğini ve ekibin üsse acil iniş yaptığını söyledi.

NASA'nın Twitter hesabından da Rus partnerlerden olayla ilgili bilgi almaya çalışıldığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Soyuz füze Kaza Rusya

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