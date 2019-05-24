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Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden davayı uzatma girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:54 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de bulunduğu Genelkurmay çatı davasında, sözde konseyin iki üyesi eski yarbay Savaş Kabaklı ile eski tuğgeneral Erhan Caha, mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek, ayrı ayrı reddihakim talebinde bulundu - Mahkeme heyeti, duruşmayı uzatmaya yönelik taleplerin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. maddesinde belirtilen hususlar kapsamında reddedildiğini açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıkların esasa ilişkin ek beyanları alındı.

Olay günü Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndan zırhlı araçlarla Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığına gelen ve kışla dışındaki darbeye yönelik faaliyetleri yönettiği belirtilen eski yarbay Ertuğrul Terzi, burada yaşanan ölüm ve yaralamalar hakkında savunma yaptı.

Yurtta sulh konseyi üyesi olduğu iddiasıyla ülke genelindeki eylemlerden de sorumlu tutulduğunu ancak konseyin üyesi olmadığını ileri süren Terzi, jandarma karargahındaki ölüm ve yaralamalardan da sorumlu olmadığını iddia etti.

Jandarma kışlası civarındaki binalara daha önceden yerleştirilmiş keskin nişancılar tarafından sivil vatandaşlara ateş açıldığı iddiasında bulunan Terzi, "Biz kesinlikle vatandaşın üzerine atış yapmadık." dedi.

- Semih Terzi'yi savundu

Sanık Terzi'nin ardından söz alan eski Özel Kuvvetler mensubu binbaşı Adnan Arıkan, daha önce başladığı ve yarım kalan esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Önceki savunmalarında olduğu gibi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine, "sözde darbe" diyen Arıkan, basında darbeci general Semih Terzi hakkında çıkan haberleri örnek vererek bunların gerçek olmadığını savundu.

- Reddihakim talepleri

Ek savunma için söz alan sözde yurtta sulh konseyinin üyeleri eski yarbay Savaş Kabaklı ile eski tuğgeneral Erhan Caha, mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek, ayrı ayrı reddihakim talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise makul bir gerekçeye dayanmadığını ve davayı uzatmaya yönelik olduğunu dile getirdiği talebin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, davayı uzatmaya yönelik taleplerin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. maddesinde belirtilen hususlar kapsamında reddedildiğini açıkladı.

Davanın görülmesine Pazartesi devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Genelkurmay Başkanlığı yurtta sulh konseyi

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