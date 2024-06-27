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    4. Sözleri sosyal medyada gündem yarattı! 'Erkek adam' tanımı yapınca çok konuşuldu... ''Erkek adam, nafaka pazarlığı yapmaz"

    Sözleri sosyal medyada gündem yarattı! 'Erkek adam' tanımı yapınca çok konuşuldu... ''Erkek adam, nafaka pazarlığı yapmaz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 08:24
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    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede gündem yartamayı başardı. Görüntülerdeki kadın 'erkek adam' tanımını açıklayınca kullanıcılardan bazılarının tepkisini çekti. Bazılarının ise desteğini topladı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sözleri sosyal medyada gündem yarattı! 'Erkek adam' tanımı yapınca çok konuşuldu... ''Erkek adam, nafaka pazarlığı yapmaz"

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda genç bir kadın 'erkek adam' tanımı yapınca kullanıcıların ilgisini çekti.

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    Tanımında ise, "Erkek adam boşanırken ceketini alır çıkar, çocuğuna vereceği 3 kuruş nafakanın pazarlığını yapmaz. Erkek adamın süslüsü bakımlısı olmaz abi. Erkek aynı sabunla hem elini hem yüzünü hem kafasını varsa da saçını yıkar. Erkek adam öyle zırt pırt sosyal medyada gezmez tamam mı? Gündemi takip etmek için Twitter kullanır, arada karısını, sevgilisini paylaşmak için Instagram'a girer. Erkeğin hafif çirkin olanı makbüldür. Sabahtan akşama kadar erkek alışveriş yapmaz. Erkek adam senede 2 kez alışveriş yapar. Karısı, annesi, sevgilisi çarşıya pazara çıktıkça da çamaşırını alır çorbanı alır" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Doğru diyor ablam" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok gereksiz bir açıklama" yorumunu yaptı.

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