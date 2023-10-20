SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU SORGULAMA PBS.MEB.GOV.TR: Ek öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? 581 pozisyona ek atama

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları merak konusu oldu. MEB'den yapılan açıklama sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Yapılan açıklamaya göre; ek öğretmen atama sonuçları e-devlet şifreleri ile öğrenilbiliyor. İşte e Devlet ve PBS.meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı...

EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek öğretmen atama sonuçları açıklandı. Sözleşmeli

Atama sonuçları Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesinden öğrenilebiliyor.

YENİ EK ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şyu ifadelere yer vermişti:

"Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili detaylı konuşacağız ama hepsini anlıyorum, kuşkusuz üniversite lisans programlarından mezun oldular, aileleri beklenti içinde, kendileri beklenti içinde... Biz de nihayetinde millî eğitim ailesine yeni fertlerin katılmasını arzu ediyoruz ama bunun hepsinin bir prosedürü var, elimizden geldiğince o arkadaşların problemlerini de çözeceğiz."





