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Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlayacak. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri yarından itibaren 12 Haziran'a kadar alınacak. Başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden yapılacak.

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlıyor

Bakanlık, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yarından itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

AA

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