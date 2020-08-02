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SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2020 22:27 | Son Güncelleme

SpaceX şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya’ya döndü. ABD, son olarak 45 yıl önce astronotları suya indirmişti.

SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

ABD’li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.

OKYANUSA İNİŞ YAPTILAR

Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida’nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı.

45 YIL SONRA İLK

ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu. ABD, son olarak 45 yıl önce astronotları suya indirmişti.


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