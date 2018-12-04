Spiker Kübra Eken'i döverek felç olmasına neden olan Bülent Eken'in cezası belli oldu

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İDDİANAMEDEN...



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Eken'in 20 Haziran 2013 tarihinde doğum yaptığı belirtilerek, hastaneden taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi Bülent Eken tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü anlatılıyor. Bu hastanede Kübra Eken'e beyin kanaması teşhisi konularak ameliyat yapıldığı kaydedilen iddianamede, Adli Tıp uzmanının, Kübra Eken'de kulak üstünde bulunan ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı ve bir darp sonucu olabileceği, bu durumun da yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor. İddianamede, Kübra Eken'in eşi Neptün Bülent Eken'in, "Kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti.

