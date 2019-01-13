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Spil Dağı Milli Parkı yolu, ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 19:29 | Son Güncelleme

Spil Dağı Milli Parkı yolu, ulaşıma kapandı

MANİSA (AA) - Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı yolu, kentte 3 gün boyunca etkili olan sağanağın ardından heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Milli parka giden yolu 900 metre yükseklikteki Güvercin Kaya mevkisi yakınlarında kapatan jandarma ekipleri, sürücülere yolun kalan bölümünde heyelan riski olduğunu belirterek, milli parka çıkışa izin vermedi.

Sürücüler de jandarmanın uyarısının ardından geldikleri istikamete geri döndü.

Öte yandan, eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle tahribatın meydana geldiği ve heyelan riskinin bulunduğu yolda belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

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