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Spor ayakkabıları yıpratmadan yeni gibi temizliyor! Beyaz spor ayakkabı temizliğinin en etkili yolu

30.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık renk spor ayakkabılar özellikle yaz ve bahar aylarının kombin kurtarıcısı oluyor. Konforları ve renkleriyle her kombine uyum sağlayan spor ayakkabıların bakımına dikkat etmek gerekiyor. Beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir sorusunu merak edenler için ayakkabını yıpratmadan temizlemenin basit bir yolu bulunuyor. İşte beyaz ayakkabıları yeni gibi yapacak temizleme yöntemi...

Spor ayakkabıları yıpratmadan yeni gibi temizliyor! Beyaz spor ayakkabı temizliğinin en etkili yolu

Spor ayakkabıları çamaşır makinesinde yıkamak ve temizliğinde zararlı ürünleri kullanma kullanım ömrünü oldukça kısaltıyor. Gün geçtikçe artan spor ayakkabı fiyatlarından şikayetçiyseniz elinizde bulunan ayakkabıların kullanımına ekstra özen gösterebilirsiniz. Tek malzemeyle spor ayakkabılarını yeni gibi gıcır gıcır yapabilirsiniz.

SPOR AYAKKABI TEMİZLİĞİ

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Spor ayakkabılar rahatlık ve şıklık için tercih ettiğimiz ayakkabıdır, ancak kısa sürede kir, çizik ve koku biriktirebilirler. Neyse ki, diş macunu imdadınıza yetişebilir ve spor ayakkabılarınıza çok ihtiyaç duyduğu yeniliği verebilir!

Spor ayakkabılarınızı diş macunu ile temizlemek için yumuşak bir bezi veya diş fırçasını nemlendirerek başlayın.
Beze veya diş fırçasına az miktarda diş macunu sıkın ve kirli veya aşınmış bölgelere ekstra dikkat ederek spor ayakkabılarınızın yüzeyini nazikçe ovun.

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Diş macununun aşındırıcı özellikleri kiri ve pisliği gidermeye yardımcı olurken, içerdiği temizlik maddeleri kokuları ortadan kaldırabilir ve spor ayakkabılarınızı ferahlatabilir.

Kauçuk veya beyaz tabanlar için diş macunu, parlaklıklarını geri kazanmada harikalar yaratabilir. Bir bez veya diş fırçasına diş macunu sürün ve tabanları kuvvetlice ovalayın. Suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.
Diş macunu ayrıca spor ayakkabı bağcıklarındaki inatçı lekelerin veya izlerin çıkarılmasına da yardımcı olabilir. Diş macununu bir diş fırçasına uygulayın ve bağcıkları iyice ovalayın. Suyla durulayın ve kurumaya bırakın.

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Önemli not: Renkli spor ayakkabılarda beyazlatıcı diş macunu kullanmaktan kaçının, çünkü bunlar kumaşın rengini soldurabilen ağartıcı maddeler içerebilir.

Diş macunu ile özel spor ayakkabı spor ayakkabılarına bir servet harcamadan spor ayakkabılarınıza taze ve temiz bir görünüm verebilirsiniz. Spor ayakkabılarınızı giyin ve diş macununun hızlı ve kolay bir temizlik çözümü için sihrini göstermesine izin verin!

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