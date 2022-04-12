Spor giyim modasına uyum sağlamak isteyenlere özel 300 TL altı kombin önerileri

Rahat giyinmek ve aynı zamanda şık görünmek, spor giyim modasıyla mümkün. Siz de bu modaya uygun giyinmek için kıyafetler arıyor ama kıyafetlerin fiyat olarak sizi yormasını istemiyorsanız yazımız tam size göre! Birbirinden şık ve kullanışlı kombin önerileriyle karşınızdayız. Hem kadın hem erkekler için araştırdığımız spor giyim modasına uygun 300 TL altı ürünlerle tanışmaya hazır mısınız? Cevabınız "Evet" ise o zaman başlayalım.

1. Esnek tasarımıyla DeFacto Tayt

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Spor giyim sevenlerin bayılacağı DeFacto Tayt, slim fit modeliyle üzerinizde hoş bir duruş sergiliyor. Elastan ve polyester karışımı hafif kumaştan elde edilen ürün, esnek yapısıyla spor aktivitelerinde rahat hareket etmenizi sağlıyor. Yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandırıyor. Yüksek bel tasarımı sayesinde karın bölgesindeki fazlalıklarınızı gizlemenize yardımcı oluyor. Sporda ve günlük yaşamda kullanabileceğiniz tayt, güzel duruşuyla rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Ürünü; yoga, meditasyon ve pilates yaparken rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Taytı siyah spor tişört ve beyaz renk ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz.

2. Şık duruşuyla Adidas Tişört

Rahat tarzda giyinmeyi sevenlerin en çok tercih ettiği spor modası, son dönemlerin gözde trendleri arasında yer alıyor. Siz de konforu ve şıklığı bir arada arıyorsanız Adidas Tişört'e göz atabilirsiniz. Vücudu saran giysi, üzerinize tam olarak oturuyor ve hatlarınızı belli ediyor. Güzel bir görünüme sahip ürün, hoş bir duruş sergiliyor. Çevre dostu kıyafet, geri dönüşüm polyesterden üretiliyor. Tişört üzerinde bulunan "adidas" yazısı ve logosu ise giysiye hoş bir detay katıyor. Giysiyi siyah tayt ve açık renk spor ayakkabı ile kullanabilirsiniz.

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3. Gün boyu rahat ettiren Calvin Klein Spor Sütyeni

Normal sütyenler uzun süreli kullanımda göğüslerinizi sıkabilir ve rahatsız olmanıza neden olabilir. Ayrıca sıcak havalarda da terletebilir. Spor sütyeni ile bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. Rahat ve esnek tasarımıyla ön plana çıkan ürün, gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Bununla birlikte nefes alan tasarımı sayesinde teri emerek kuru kalmanızı sağlıyor. Siz de hem kaliteli hem uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız Calvin Klein Spor Sütyeni'ni tercih edebilirsiniz. Şık tasarıma sahip ürün, spor giyim modası tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Sütyen üzerinde bulunan "Calvin Klein" yazısı ürüne hareket katıyor.

4. JUMP Spor Ayakkabı ile rahatlığı ayağınıza getirin

Spor giyim modası hem rahatlığı hem şıklığıyla birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Siz de spor giyim modasına uygun ürünler almak istiyorsanız JUMP Spor Ayakkabı'ya listenizde yer vermelisiniz. İster günlük hayatta ister spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz ayakkabı, yumuşak orta tabanı sayesinde gün boyu ayaklarınızı rahat ettiriyor. Fileli tasarımı sayesinde nefes alan ürün, ayaklarınızın serin ve kuru kalmasını sağlıyor. Hafif yapısı sayesinde spor yaparken daha az efor sarf etmenize yardımcı oluyor. Poliüretan tabanı, alttan gelen darbeleri emerek darbelerin şiddetini azaltıyor. Ayakkabıyı siyah tayt ve tişört ile kombinleyebilirsiniz.

5. Nefes alan yapısıyla PUMA Şapka

Yaklaşan yaz aylarında güneş cildinize zarar verebilir. Başınızı ve yüzünüzü güneş ışınlarından korumak için PUMA Şapka'yı tercih edebilirsiniz. Şık ve beyaz renkli ürün, pamuktan elde ediliyor. Bu sayede nemi ve teri emerek başınızın kuru kalmasını sağlıyor. Üst kısımda bulunan hava delikleri ise şapkanın hava almasını sağlayarak başınızı serin tutuyor. Kilitli kumaş ayarı sayesinde ürünü kafanıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Şapka üzerindeki işlemeli logo ürüne hoş bir hava katıyor. Şapka, spor giyim modası sevenler tarafından tamamlayıcı aksesuar olarak rahatlıkla tercih edilebilir.

6. Yumuşak dokusuyla Koton Eşofman Altı

Rahatlığı ön plana çıkaran spor giyim modası, zamansız tarzıyla her dönem en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Koton Eşofman Altı, rahat yapısıyla ve uygun fiyatıyla sizi kendine hayran bırakabilir. %37 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Nefes alan tasarımı sayesinde sıcak havalarda kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. %56 polyesterden üretilen eşofman altı, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım imkânı veriyor. Lastikli ayak manşetleri bileklerinize tam olarak oturuyor. İpli bel kısmıyla ürünü belinize göre ayarlayabilirsiniz. Eşofman altını beyaz spor ayakkabı ve sweatshirt ile tercih edebilirsiniz.

7. Tarzınızı yansıtan Jack & Jones Sweatshirt

Spor giyim modası sayesinde hem rahat hem şık olmanız mümkün. Bu yüzden de spor giyim her dönem en çok tercih edilen moda tarzları arasında yer alıyor. Siz de bu modaya uygun giysileri edinmek istiyorsanız Jack & Jones Sweatshirt aradığınız ürün olabilir. Kol ve etek kısmında bulunan manşetler ürünün üzerinize tam olarak oturmasını sağlayarak güzel bir görünüm sergiliyor. Kapüşon, kıyafete farklı bir hava katıyor. Ayrıca üzerindeki ip sayesinde kapüşonu başınıza göre sıkıp gevşetebilirsiniz. Sweatshirt üstündeki "Jack & Jones" yazısı ise ürüne hava katıyor. Giysiyi siyah eşofman altı ve beyaz spor ayakkabı ile kullanabilirsiniz.

8. Uzun süreli kullanım sunan Perlotus Şapka

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%100 pamuktan elde edilen Perlotus Şapka, teri ve nemi hızlı şekilde emerek sıcak yaz aylarında kuru kalmanızı sağlıyor. Ayrıca yumuşak dokusuyla cildinize zarar vermiyor. Nefes alan kumaşıyla başınızı serin tutuyor. Arka kısımda bulunan tokası sayesinde şapkayı baş yapınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Yaz aylarında başınızı güneşin zararlı ışınlarından ve sıcaktan koruyor. Bordo ve lacivertin mükemmel birlikteliğini sunan ürüne üzerindeki "NYPD" yazısı hoş bir detay katıyor. Spor giyim modası tutkunlarının bayılacağı şapkayı siyah eşofman altı ve Jack & Jones sweatshirt ile kullanabilirsiniz.

9. İster günlük hayatta ister sporda kullanabileceğiniz HUMMEL Aerolite Spor Ayakkabı

Spor giyim modasında kullanabileceğiniz HUMMEL Aerolite Spor Ayakkabı hem şık hem rahat tarzıyla dikkat çekiyor. Fileli yapısı sayesinde sıcak yaz aylarında ayağınızın serin kalmasını sağlıyor. Yumuşak orta tabanı gün boyu konforlu kullanım sunarken aynı zamanda omurgaya binen yükü azaltarak sağlığınıza da katkıda bulunuyor. Bağcık sayesinde ürünü ayağınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Düz tabanı, yerden gelen darbeleri emerek darbelerin şiddetini azaltıyor. Ayakkabıyı hem günlük hayatta hem spor aktivitelerinde kullanabilirsiniz. Ürünü siyah eşofman altı ve kapüşonlu sweatshirt ile kombinleyebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

10. Zarif duruşuyla G-Sport POLO Kol Saati

Spor giyim modasının tamamlayıcı unsuru hiç kuşkusuz spor kol saati. Siz de kombininizin eksik parçasını tamamlamak için G-Sport POLO Kol Saati'ni tercih edebilirsiniz. Zarif tasarıma sahip ürün, kolunuzda şık bir duruş sergiliyor. Su geçirmez özelliğiyle yağmurlu günlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çelik kasası darbelere karşı direnç göstererek uzun yıllar boyunca kullanım imkânı veriyor. Sağlam camı çizilmelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Yaratıcı tasarıma sahip ürünü çok seveceğinizden eminiz. Mıknatıslı kol saatini kolunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Ürünü siyah eşofman altı, sweatshirt ve beyaz spor ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz.