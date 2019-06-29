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Spor kulüplerinin gözde kamp merkezi misafirlerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri, tesisleri ve antrenman sahaları ile başta futbol takımları olmak üzere çeşitli branşlarda faaliyet gösteren spor kulüplerinin gözdesi Bolu, 2019- 2020 sezonu öncesi çok sayıda Türk ve yabancı ekibi ağırlamaya hazırlanıyor - Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Bu yıl içerisinde çeşitli spor dallarında 200'ün üzerinde takımın Bolu'da kamp yapmasını bekliyoruz"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Doğal güzellikleri, tesisleri ve antrenman sahaları ile Türk ve yabancı kulüplerin gözdesi Bolu, 2019- 2020 sezonu öncesi çeşitli branşlarda faaliyet gösteren çok sayıda yerli ve yabancı spor kulübünü ağırlamak için gün sayıyor.

Serin ve temiz havası ile yüzde 65'i ormanlarla kaplı, yaklaşık 200 göl ve göletiyle son yıllarda takımların gözde kamp yeri haline gelen Bolu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kentteki otellerle görüşmeye başlayan yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Bolu'da kamp yapmayı planlayan yerli ve yabancı spor kulüpleri için 7 tesis ve 20 antrenman sahası bulunuyor.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde Romanya 1. Lig takımlarından CSMS Iaşi, Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Shkupi, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde Azerbaycan ekibi Gebele kampa girerken, Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile Spor Toto 1. Lig temsilcileri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osmanlıspor, TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor, Bolu'da kamp yapacak.

- "Takımlar yaz kamplarını Bolu'da yapmakta"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimi, ormanları, otelleri, rakımı, ulaşım imkanları ve tertemiz havasıyla Bolu'nun spor kulüpleri için çok cazip kamp merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bolu, ülkemizde ve yurt dışında bulunan tesislerle yarışabilecek şartlara sahip. Her yıl Bolu'ya 200'ün üzerinde takım gelmekte. Özellikle takımlar yaz kamplarını Bolu'da yapmakta." diye konuştu.

Futbol takımlarının kamplarının başladığını anlatan Vali Ümit şunları kaydetti:

"Şu an ilimizde 3 yabancı, bir yerli takım kamp yapmakta. Yine 6 yabancı, 12 yerli futbol takımı rezervasyonunu yaptırmış durumda. Bunların içerisinde Ukrayna'dan, Belarus'tan, Belçika'dan, Romanya'dan, Kuzey Makedonya'dan ve Katar gibi ülkelerden gelen takımlarımız olacak."

- "Takımların Bolu'yu değerlendirmelerini tavsiye ederiz"

Ümit, Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm Milli Takımı'nın kamp yaptığını belirterek, "Oryantiring Milli Takımı da şu anda kampta. Basketbol takımları kamplarını sürdürüyor. Bu yıl içerisinde çeşitli spor dallarında 200'ün üzerinde takımın Bolu'da kamp yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol takımlarını yaz ve sonbahar kampları için Bolu'ya davet eden Vali Ümit, "Kendileri de görecekler ki, çok uygun, cazibeli ortamlar var. Takımların Bolu'yu değerlendirmelerini tavsiye ederiz." çağrısında bulundu.

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