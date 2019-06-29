Spor kulüplerinin gözde kamp merkezi misafirlerini bekliyor

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Doğal güzellikleri, tesisleri ve antrenman sahaları ile Türk ve yabancı kulüplerin gözdesi Bolu, 2019- 2020 sezonu öncesi çeşitli branşlarda faaliyet gösteren çok sayıda yerli ve yabancı spor kulübünü ağırlamak için gün sayıyor.

Serin ve temiz havası ile yüzde 65'i ormanlarla kaplı, yaklaşık 200 göl ve göletiyle son yıllarda takımların gözde kamp yeri haline gelen Bolu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kentteki otellerle görüşmeye başlayan yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Bolu'da kamp yapmayı planlayan yerli ve yabancı spor kulüpleri için 7 tesis ve 20 antrenman sahası bulunuyor.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde Romanya 1. Lig takımlarından CSMS Iaşi, Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Shkupi, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde Azerbaycan ekibi Gebele kampa girerken, Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile Spor Toto 1. Lig temsilcileri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osmanlıspor, TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor, Bolu'da kamp yapacak.