Spor salonunda da şık görünmek isteyenler için A'dan Z'ye kombin önerileri

Spor salonlarında bir yandan forma girip bir yandan da şıklığınızı konuşturmaya ne dersiniz? Hem konforlu yapılarıyla rahatça spor yapmanıza destek olacak hem spor kombininizi tamamlayarak tüm gözleri üzerinize çekecek ürünleri sizler için listeledik. Hem kadınlar hem erkekler için çok şık önerilerin yer aldığı listemizde beğendiğiniz ürünleri inceleyebilir, ihtiyacınız olanları tek tıkla ve güvenle satın alabilirsiniz.

1. Yumuşak dokusu ile Lomon Tişört

Spor yaparken de şık görünümünü korumak isteyen erkeklerin tercih edebileceği Lomon Tişört, esnek yapısı ile her an rahat etmenizi sağlar. Kolsuz olarak tasarlanan ürünün yumuşak dokusu teninizde hoş bir his uyandırır. Kapüşon detayı ise ürüne sportif bir dokunuş yapar. Tişörtün ön kısmındaki cepleri, küçük eşyalarınızı koyacak alan oluşturur. Fermuarlı alan ise cep telefonunuzu ve cüzdanınızı güvenle taşımanıza yardım eder. Siyah renkli ürün, iddialı tarzınızı yansıtmanızı sağlar

Eşofman altları veya şortlarla tamamladığınızda çok şık kombinler oluşturabileceğiniz Lomon Tişört

2. Enerjik bir duruş sergileyen Extreme Pop Eşofman Altı

Extreme Pop Eşofman Altı, ince kesimi ile hareket özgürlüğü vadeder. Fransız havlu kumaşından üretilen eşofman altı, nefes aldıran yapısı ile spor esnasında oluşan teri dışarı atarak kuru kalmanıza yardım eder. Tüylenmeyen eşofman altı, yumuşak dokusu sayesinde rahat bir kullanım sunar. Sizi sıcak tutan ürün, fermuarlı yan cepleri sayesinde telefon ve cüzdanınızı yanınızda taşımanızı sağlar. İpli esnek bel bandı, eşofman altını vücudunuza uygun şekilde ayarlamanıza olanak verir. Bilek manşetlerine sahip ürünün arka kısımda yansıtıcı bantlar bulunur.

Çamaşır makinesinde yıkanabilen Extreme Pop Eşofman Altı

3. Konforlu bir kullanım sunan PUMA 90s Runner Spor Ayakkabı

İster açık ister koyu renkli kıyafetler ile rahatlıkla kullanabileceğiniz PUMA 90s Runner Spor Ayakkabı, spor salonunda da stilinizi yansıtmanıza yardım eder. Fileli dış yüzeyi, ayakkabının nefes almasını sağlayarak ayaklarınızın terlemesini önler. Yumuşak orta tabanı, spor esnasında konforlu bir ortam oluşturarak ayaklarınızın rahat etmesini sağlar. Kauçuk EVA alt tabanı, zeminden gelen darbeleri emerek darbe şiddetini azaltır. Ürünü bağcıklı tasarımı sayesinde ayaklarınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

Spor kombinlerin vazgeçilmezleri arasında bulunan PUMA 90s Runner Spor Ayakkabı

4. Kombinlerin olmazsa olmazı: NUBILY Spor Çantası

Spor kombinlerinin tamamlayıcı aksesuarı NUBILY Spor Çantası, 62 cm x 26 cm x 28 cm ebatlarında. Polyester kumaştan üretilen çanta, su geçirmez. Bu sayede yağmurlu günlerde içindeki eşyaların ıslanmasını önler. Havalandırmalı ayakkabı gözü bulunan ürün, ayakkabıdaki kokunun başka giysilere sinmesini engeller. Çok sayıda fermuarlı gözü bulunan çanta, spor sırasında ihtiyaç duyacağınız giysileri taşımanıza yardım eder. Hem elinizde tutarak hem omzunuza asarak taşımanıza imkan sunan ürün, dolgulu tutma yerleri sayesinde konfor sunar.

Sağlam yapısı ile uzun süre dayanacak NUBILY Spor Çantası

5. Spordaki en büyük yardımcınız Ticwatch Akıllı Saat

Spor kombinlerinin olmaz olmazı Ticwatch Akıllı Saat'in 20'den fazla profesyonel antrenman modu var. IP68 özelliği ile su geçirmeyen ürünü spor sonrası duş alırken kolunuzdan çıkarmanıza bile gerek kalmaz. Uyku takibi, nabız izleme ve stres kontrolü gibi fonksiyonları olan ürün, sağlık durumunuzu takip etmenizi sağlar. Şarj seviyesi %5'in altına düştüğü zaman tasarruf moduna geçer ve böylece şarj ömrünü uzatır. Farklı kadran seçenekleri ve değişebilen bilekliği ile ürünü stilinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Akıllı saat ile gelen aramaları kolayca cevaplayabilirsiniz.

Ticwatch Akıllı Saat

6. Rahatça hareket etme imkanı veren Zumba Fitness Spor Atleti

Spor salonunda da tarzını yansıtmak isteyen kadınların vazgeçilmezi Zumba Fitness Spor Atleti, dekolteli sırt detayı ile spor salonundaki tüm gözleri üzerinize çekmenize yardım eder. Yumuşak dokusu sayesinde spor boyunca konforlu bir kullanım sunan ürün, kuru ve serin kalmanızı sağlar. Esnek yapısı ile rahatça hareket etmenize imkan tanıyan atlet, spor sırasında gereken desteği verir. Rengarenk bir tayt veya şort ile kombinleyebileceğiniz ürün, dayanıklı yapısı ile uzun bir kullanım ömrü sunar.

Zumba Fitness Spor Atleti

7. Esnek yapısı ile Guangruiorrty Spor Taytı

Şık koyu renkli bir tişört ile muhteşem bir birliktelik yaratabileceğiniz Guangruiorrty Spor Taytı hem rahatça spor yapmanızı hem tarzını korumanız sağlar. %92 polyester kumaştan üretilen tayt, nefes aldıran yapısı ile spor sırasında oluşan teri dışarı atmanıza yardımcı olur. Yumuşak dokusu ile teninizde hoş bir his uyandıran tayt, esnek yapısı ile hareket özgürlüğü sağlar. Vücudu saran yapısı ile üzerinizde şık bir duruş sergileyen ürün, çiçekli deseni ile enerjik bir duruş vadeder. Yüksek bel modeliyle boyunuzu daha uzun gösteren tayt, dayanıklı yapısıyla size uzun süre eşlik eder.

Yoga, pilates ve fitness için kullanabileceğiniz Guangruiorrty Spor Taytı

8. Spor boyunca ayaklarınızı rahat ettirecek Skechers ULTRA FLEX

En konforlu ayakkabı modellerinden biri olan Skechers ULTRA FLEX, farklı renk tonları ile kombininize hareket katar. Yumuşak iç astarı ve Air Cooled Memory Foam iç tabanı sayesinde rahatlığı ayaklarınıza getirir. Ürün, dokuma fileli yüzeyinin nefes aldıran yapısı ile ayaklarınızın terlemesini engeller. Şok emici orta tabanı, alt kısımdan gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Kauçuk alt tabanı ise yere sağlam basmanızı sağladığı için kaymanızı ve düşmenizi önler.

Skechers ULTRA FLEX

9. Dinamik duruşu ile Icone Çanta

Spor salonunda da stilini ortaya çıkarmayı seven kadınların bayılacağı Icone Çanta, bej rengi sayesinde her kombinle uyum sağlar. Elde taşındığı gibi omza da asılabilen ürünün askılığını boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. %100 polyester kumaştan üretilen çanta, dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanım sunar. Geniş iç hacmi ile spor kıyafetlerinizin rahatlıkla sığacağı ürünün ön kısmında bulunan fermuarlı cebi, telefon ve anahtar için alan oluşturur.

42 cm x 27 cm x 13 cm boyutundaki Icone Çanta

10. Estetik tarzı ile Lioness Activewear

Son önerimiz olan Lioness Activewear, çıkarılabilir kapları sayesinde hem kaplı hem kapsız olarak kullanılabilir. Çapraz sırt detayı ile şık bir görünüm sunan ürün, ter tutmayan kumaşı ile sizi en hareketli anlarda bile kuru tutar. %85 polyester kumaştan üretilen spor sütyeni, ultra yumuşak dokusu ile spor sırasında rahat etmenize imkan tanır. 4 yöne esneyebilen kumaşı ile konforlu bir şekilde hareket etme olanağı veren ürünü tayt ve şortlarla kombinleyebilirsiniz.

Şık tasarımı ile sportif tarzınızı yansıtacak Lioness Activewear