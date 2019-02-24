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Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması jürisi Antalya’da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:19 | Son Güncelleme

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) 34 yıldır aralıksız düzenlenen ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi, Antalya’da toplandı.Antalya ASKA Lara Otel’de düzenlenen toplantıda jüri, iki gün boyunca başvurusu yapılan 8 farklı kategoride 5 binin üzerinde fotoğrafı değerlendirdi.

Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması jürisi Antalya’da toplandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) 34 yıldır aralıksız düzenlenen ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi, Antalya’da toplandı.
Antalya ASKA Lara Otel’de düzenlenen toplantıda jüri, iki gün boyunca başvurusu yapılan 8 farklı kategoride 5 binin üzerinde fotoğrafı değerlendirdi. Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’nda bu yıl ödül kazanacak eserler, 3 bin 484 fotoğraf arasından seçildi. Yarışmada ilk kez bu yıl Ara Güler adına verilecek olan ve üniversitelerin İletişim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileri arasında düzenlenen “Ara Güler Özendirme Ödülü” için ise bin 535 fotoğraf başvurusu yapıldı. Ödül kazanan eserler, 1 Mart Cuma günü Ankara’da yapılacak toplantıyla açıklanacak. Ödüller ise Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin 35. kuruluş yıl dönümü olan 12 Haziran’da sahiplerine verilecek.

"Sadece fotoğraf seçmiyoruz"
Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini, Yılın Basın Fotoğrafları’nın medyanın en prestijli ödülleri arasında yer aldığını belirten Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “34 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bu organizasyon, yalnızca bir yarışma ve ödül töreninden ibaret değil. Jürisinde konuk ettiğimiz dünyanın önde gelen isimlerini, Türk turizminin başkentinde ağırlarken bu bölgenin değerlerini de gösterme fırsatı buluyoruz. Dünyada ve Türkiye’de alanlarında söz sahibi isimleri, üniversite gençliği ile buluşturuyoruz. Yıl boyunca sergilerimiz, basılı yayınlarımız, söyleşilerimiz, eğitim çalışmalarımız, pek çok farklı alandaki etkinlik ve hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle, basın fotoğrafçılığına olan ilgiyi canlı tutuyoruz" diye konuştu.
Jüride TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanışment, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Koordinatörü İrfan Altınkardeş, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan), Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün,
Foto Muhabiri Manoocher Deghati (Fransa), Turkuaz Dergi Grubu Foto Muhabiri Kutub Dalgakıran, DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, Instagram Fotoğrafçısı Mustafa Seven, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Soyguder yer aldı.

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