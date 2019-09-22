HABER

Spor ve diyetle 7 ayda 37 kilo verdi (ÖZEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kilosu nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorlanan, bu nedenle uyuyamayan DJ Medar Arıoğlu (39), spor ve diyetle 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kilosu nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorlanan, bu nedenle uyuyamayan DJ Medar Arıoğlu (39), spor ve diyetle 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü.

Antalya'da aşırı kiloları nedeniyle sosyal hayattan kendisini dışlayan, nefes almakta ve yürümekte zorluk çeken DJ Medar Arıoğlu, azmin zaferini kanıtladı. Düzenli diyet ve sporla 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düşen Arıoğlu, başarısını disiplinine borçlu olduğunu söyledi. 100 metre yürüyemediğini, vücudunun farklı yerlerinde ağrı ve kasılmalar yaşadığını anlatan Arıoğlu, kiloları nedeniyle bir gece uyku uyuyamamasının kırılma noktası olduğunu belirtti. Yürüyüşe çıktığı ilk günlerde bacağında ve belinde kasılmalar olduğunu anlatan Arıoğlu, kimi zaman yürüyüşü yarıda kesip evine taksiyle döndüğünü söyleyerek, "Zor zamanlardı. Çok zorlandım. Kilolu yaşamanın zorluğuna katlanamamak beni motive etti" dedi.

Kilo vermek için çok mücadele ettiğini ve acı çektiğini hatırlatan Arıoğlu şöyle konuştu:

"Kimi zaman 20 kilometre yürüdüğüm oldu. Yediklerimi ve içtiklerimi tamamen değiştirdim. Yemeklerimde un, şeker ve tuza yer vermedim. Protein ağırlıklı beslenip, her gün spor yaptım. İlk günlerde 5 dakika aralıksız yürüyemezken, zamanla bu saatlere çıktı. 7 ayda verdiğim kiloların ardından bedenimde sarkmalar meydana geldi. Salon sporuna başlayarak sıkılaşma ve kas yapacak antrenmanlar gerçekleştirdim. Artık alıştım. Benim için spor, diyet ve düzenli beslenme vazgeçilmezim."

Kilo verip fit bir vücuda sahip olduktan sonra ailesinden ve yakın arkadaşlarından olumlu dönüşler aldığını, bu dönüşlerin motivasyonunu yükselttiğini belirten Arıoğlu, "Mutlu bir insan oldum. Kendimi seviyorum. En önemlisi, artık yürümek, koşmak beni korkutmuyor. Fiziksel gücümün artması, kilolarımın gitmesi beni ben yaptı" diye konuştu.

PARTNERJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yenidenJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden
Atıkları sanat eserine dönüştürüyorAtıkları sanat eserine dönüştürüyor
Riva Deresi'nin yüzen eviRiva Deresi'nin yüzen evi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.