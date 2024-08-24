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    4. Spor yaparken yaşadığı talihsiz kazayı tesadüfen kaydetti! Bir anda egzersiz ekipmanı kırılınca kendisini yerde buldu

    Spor yaparken yaşadığı talihsiz kazayı tesadüfen kaydetti! Bir anda egzersiz ekipmanı kırılınca kendisini yerde buldu

    24.08.2024 10:52
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 10:52
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    Bir sosyal medya kullanıcısı spor yaptığı anlarda bacak pres makinesinin aniden arızalanması üzerine tesadüfen yaşadığı kazayı kaydetti. O anlar sosyal medyadan paylaşıldıktan sonra viral olurken görüntülere binlerce yorum geldi.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde spor salonundaki bir ekipmanın tekrar setinin ortasında arızalanması üzerine korkunç bir kaza yaşandı. Genç kadın bacakları için pres makinesinde egzersiz yaparken aniden makinenin telinin kopması üzerine yüz üstü düştü. Tesadüf eseri genç kadın o anları cep telefonuyla kaydederken görüntülerde genç kadının yardımına arkadaşının koştuğu görüldü.

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    İzleyicilerin büyük çoğunluğu düşüncelerini ifade etmek için X'e (eski adıyla Twitter) akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü erkekleri makineleri yanlış kullanmakla suçladı. Birçok erkek kullanıcı ise kadın ekipmanı yanlış kullanıdığını söyleyerek, "Göğsünü öne doğru fırlatmadan geriye yaslansaydı, düşmezdi" yorumunda adeta birleşti.

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