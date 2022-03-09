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Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

08.03.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapmak, fiziksel ve ruhsal gelişiminize katkıda bulunur. Kendinizi daha iyi hissetmenizi, diri ve güçlü bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Eğer spora yeni başlayacaksanız size yardımcı olacak ürünleri kullanarak sporu daha kolay ve keyifli hale getirebilirsiniz. Siz de spor yaparken işinize yarayacak ürünleri arıyor ancak hangi ürünlere sahip olmanız gerektiğini bilmiyorsanız dert etmeyin. Birbirinden kullanışlı ürünleri sizler için araştırdık.

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Fazlalıklardan kurtulmak ve güzel bir vücuda sahip olmak hepimizin hayali. İstediğiniz vücuda sahip olmak için düzenli ve sıkı spor yapmalısınız. Ancak spora yeni başlayanlar için spor yapmak kolay olmayabilir. Hatta zorladığınız için çabuk sıkılıp vazgeçmenize bile neden olabilir. Hem sporu sevdirecek hem performansınızı artıracak ürünlerle güzel bir vücuda daha rahat kavuşabilirsiniz. Sizi motive edecek ve spor yaparken yardımcınız olacak ürünleri almak istiyor ama hangi ürünün sizin için iyi olduğuna karar veremiyorsanız merak etmeyin. Kaliteli ve kullanışlı ürünleri sizler için inceledik. Hazırsanız başlayalım.

1. Spor aletlerini rahat kaldırmak için ISOI Fitness Eldiveni

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

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Fitness yaparken vücudu daha hızlı şekillendirmek için ağırlıklar sık kullanılır. Ancak ağırlık kaldırırken elleriniz acıyabilir ve ağırlığı daha uzun süre kaldırmanıza engel olabilir. Bu durumu yaşamamak için ISOI Fitness Eldiveni'ni kullanabilirsiniz. Kaymaz silikon parçacıklara sahip ürün, kavrama kabiliyetini artırarak spor aletlerini rahatça tutmanızı sağlar. Sürtünme kat sayısını artıran eldiven, darbe sönümleme özelliğiyle ellerinizin aşınmasını ve zarar görmesini önler. Isıyı ve nemi dışarı atan eldiven sayesinde elleriniz kuru kalır. Cırtlı tasarımıyla eldiveni kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Lastikli bant manşetiyle elinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Eldiveni dış mekân sporları için de tercih edebilirsiniz.

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2. Yüksek ter emici özelliğiyle Kilchberger Havlu

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Spor yaparken vücuttaki toksinler ve hareketlerin zorluğu nedeniyle ister istemez çok fazla terlersiniz. Bu da spor sırasında sizi rahatsız eder ve hareketi devam ettirmenize engel olur. Ayrıca üzerinizde kuruyan ter, hasta olmanıza da neden olabilir. Bu yüzden spor yaparken yanınızda havlu taşımanız önemli. Havlu seçerken yüksek nem emici özelliği bulunan ürünleri tercih etmelisiniz. Kilchberger Havlu, %100 pamuktan elde edilir. Teri ve nemi emen havlu, sizi kuru tutar. Yumuşak dokusuyla cildinizi rahatsız etmez. Küçük boyutuyla spor çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. "Never give up" yazısı ise sizi spor yaparken motive eder.

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3. Sağlık değerlerinizi takip etmek için BarRan Fitness Bileklik

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Spora yeni başladıysanız fitness sırasında vücut değerlerinizi mutlaka takip etmelisiniz. Spor yaparken vücut çok fazla efor sarf eder. Bu nedenle kalp atışı hızlanır. Kalp ritminizi takip etmek ve vücut değerlerinize göz atmak için BarRan Fitness Bileklik'i kullanabilirsiniz. Zarif tasarımıyla bileğinizde güzel bir duruş sergileyen saatin yumuşak silikon kayışı, kolunuzu rahatsız etmez. Ayarlanabilen tasarımıyla bileğinize tam oturur. Paslanmaz çelik tokası, korozyona karşı direnç gösterir. Çiçek desenleri ise bilekliğe hoş bir hava katar. Saati spor dışında günlük kullanımda da tercih edebilirsiniz.

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4. Sırtınızı destekleyen BEAR GRIP Bel Kemeri

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Kas kütlenizi artırmak için yapabileceğiniz en iyi aktivitelerden biri, ağırlık kaldırmak. Ancak zamanla artan ağırlık miktarını kaldırmak, belinize yük bindirir. Bu nedenle belde ağrı ve acı meydana gelebilir. BEAR GRIP Bel Kemeri, bel ile sırt bölgenizi nötr bir konumda tutarak sırtınızın zorlanmasını ve ağrımasını önler. Böylece daha fazla ağırlığı zorlanmadan kaldırabilirsiniz. Yastıklı yumuşak yapısıyla cildinizi rahatsız etmez. Kayışı sayesinde ürünü belinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Hem erkek hem kadınların tercih edebileceği ürün, neopren malzemeden elde edilir. Bu sayede uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.

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5. Dizde oluşabilecek sakatlıkları engelleyen Amosfun Diz Bandı

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Spora yeni başlayanların dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Zayıf kaslar bunlardan biri. Uzun süre spor yapmayan kişilerin kasları zayıf olduğu için özellikle diz bölgesinde sakatlıklar yaşanabilir. Bu durumu engellemek için kasları çok zorlamamak ve dizleri destekleyecek ürünler kullanmak gerekir. Amosfun Diz Bandı, spor sırasında dizde oluşan baskıyı azaltır ve dizinize destek verir. Kayışı sayesinde ürünü vücut yapınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Kaymaz özelliğiyle takılan alandan aşağı doğru düşmez ve rahat kullanılır. Hem kadın hem erkeklerin kullanabileceği ürün, nefes aldığı için terletmez.

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6. Dayanıklı yapısıyla Gritin Fitness Halka Bantları

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Özellikle bacak hareketleri yaparken işinize yarayacak Gritin Fitness Halka Bantları'nı fitness, pilates ve yoga için tercih edebilirsiniz. Ayrıca diz, kalça ve sırt antrenmanlarında da kullanabilirsiniz. 5 farklı direnç kademeli bant bulunan setten seviyenize ya da yaptığınız spora uygun direnç lastiğini seçebilirsiniz. Kaslarınızın güçlenmesine yardımcı olan bantlar, zehirli içerik barındırmaz ve insan sağlığına zarar vermez. Yüksek kaliteli lateks malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılır. Pürüzsüz tasarımıyla teninizi rahatsız etmez. Kolay kopmayan bantları hafif ve küçük tasarımı sayesinde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

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7. Rahatlığı ayağınıza getiren Frysen Spor Ayakkabısı

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Spor yaparken ayakların rahat edeceği, ağrıya neden olmayan, ayak anatomisine ve spora uygun modelleri tercih etmelisiniz. Frysen Spor Ayakkabısı, hava yastıklı tasarımıyla spor sırasında ayaklarınızın rahat etmesini sağlar. Nefes aldığı için ayakların terlemesini önler ve serin kalmasına yardımcı olur. Hafif tasarımıyla daha az eforla maksimum performans sergileyebilirsiniz. Esnek tabanı sayesinde fitness sırasında hareketlerinizi kısıtlamaz. Kauçuk tabanı ise ıslak zeminlerde kaymaz. Böylece güvenle hareket edebilirsiniz. Bağcıklı kapamasıyla ayağınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Ayakkabıyı ister günlük kombinlerinizde isterseniz spor aktivitelerinde kullanabilirsiniz.

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8. Ellerinizin zarar görmesini önleyen BESPORTBLE El Pedi

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

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Fitness sırasında en çok kullanılan ürünler, ağırlıklar. Halter, dambıl gibi ağırlıklarla çalışırken ellerde nasır ve kabarcık oluşur. Kabarcıklar ağırlık kaldırırken elinizi acıtır ve ağırlığı uzun süre tutamazsınız. BESPORTBLE El Pedi sayesinde elinizde nasır ve kabarcık oluşmaz. Böylece ağırlıkları çok daha uzun süre kaldırabilirsiniz. Yumuşak dokusu sayesinde rahat kullanılır. Hava akışına izin veren tasarımıyla elinizin terlemesine izin vermez. Kadın ve erkeklerin tercih edebileceği ürünü manşet kısmındaki bantları sayesinde bileğinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Dayanıklı malzemeden elde edilen el pedini uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

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9. Ter sorunundan kurtaran By Leon Kafa Bandı

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Spor yaparken fazla efor sarf ettiğimiz için terleriz. Bu durum özellikle ağırlık kaldırırken rahatsız edici olabilir. Eliniz doluyken havluyu kullanamayacağınız için ağırlığı yere indirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle sporunuz yarıda kalabilir. Böyle bir sorun yaşamamak için By Leon Kafa Bandı'nı tercih edebilirsiniz. Havlu malzemeyle üretilen ürün, baş kısmında oluşan teri emerek terin yüzünüze akmasını önler. Esnek tasarımıyla kafanıza tam olarak oturur. Küçük yapısıyla yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Paket içerisinde 12 farklı renkte kafa bandı bulunduğu için spor kombininize uygun ürünü seçerek spor salonunda şıklığınızı da konuşturabilirsiniz.

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10. Sızdırmaz tasarımıyla Uzspace Su Matarası

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Spor yaparken çok fazla su kaybederiz. Kaybedilen suyu yerine koymak için yeteri kadar su içmek önemli. Spor sırasında su ihtiyacını karşılamak için mataraları kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız mataranın su sızdırmamasına dikkat etmelisiniz. Uzspace Su Matarası, sağlam ağız tasarımı sayesinde suyu sızdırmaz. Güvenlik kilidi olduğu için çantanızda taşırken açılmaz ve eşyalarınızı ıslatmaz. Yumuşak ve kaymaz dış gövdesiyle rahat tutulur. Darbelere karşı dayanıklı materyali sayesinde uzun süre kullanılır. BPA, fitalat ve toksik madde içermeyen su matarası, sağlığınızı korur. Askı aparatı sayesinde çantanıza asarak da taşıyabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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