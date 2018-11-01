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Sporcularla koşan keçi, ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

Muğla'da düzenlenen 3. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu'nda bir keçinin sporcularla koştuğu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü - Interval Events Yarış Direktörü İbrahim Bitiş: - "Sahibinin bize ulaşması halinde keçinin madalyası hazır"

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen, 3. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu'nda bir keçinin sporcularla koştuğu görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.

Ortaca Belediyesi ile Interval Events işbirliğinde 28 Ekim'de Dalyan Mahallesi'nde yapılan 22 ülkeden 40'ı yabancı bin 250 sporcunun katıldığı organizasyonda, tarlada otlayan bir keçinin yarışmacılarla koştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Bir sporcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Koşucuların tezahüratları ve alkışları arasında yaklaşık 5 kilometre koşan keçinin, parkurun yine aynı noktasında yarıştan ayrıldığı görülüyor.
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- "Madalyası hazır"

Interval Events Yarış Direktörü İbrahim Bitiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Organizasyonun kendileri için her açıdan oldukça keyifli geçtiğini aktaran Bitiş, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı katılımcılarımızla Dalyan Caretta Run'a ilgi her yıl daha da artıyor. Bölgemizi her yıl daha fazla koşucuya ve yakınlarına tanıtmış oluyoruz. 14 kilometre koşumuza bir keçi katıldı. Bu keçi, hem koşucularımızın hem de sosyal medya takipçilerinin büyük ilgisini gördü. Sahibinin bize ulaşması halinde madalyası hazır. Gelecek yıl da parkurumuzda koşmasını bekliyoruz."

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3. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu maraton koşan keçi Muğla Ortaca

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