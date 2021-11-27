HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Squid Game hayranları için altı Kore dizisi tavsiyesi

Squid Game hayranları için altı Kore dizisi tavsiyesi

27.11.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in bu yılki en popüler dizisi Squid Game, pek çok kişinin Güney Kore dizileriyle tanışmasına yol açtı. Peki yeni başlayanların ilgisini çekebilecek diğer Kore dizileri hangileri?

Squid Game hayranları için altı Kore dizisi tavsiyesi

Netflix'in bu yılki en popüler dizisi Squid Game, pek çok kişinin Güney Kore dizileriyle tanışmasına yol açtı.

Fakat Batı ülkelerinde Kore kültürünün popülerleşmesi yeni bir olgu değil.

K-pop yıldızları BTS ve Blackpink gibi grupların özellikle gençler arasındaki hayran kitlesi artarken Parazit filmi de En İyi Film Oscar'ını alan ilk İngilizce dışında bir dilde çekilen film oldu.

Dünyanın geri kalanında yeni yeni keşfedilen Kore yapımları Asya ülkelerinde yıllardır popüler.

Kore Kültür ve Bilgi Dairesi tarafından 2011'de hazırlanan bir raporda "Pek çok Asya kentinde Kore dizileri, insanların yaşam tarzlarını ve tüketici alışkanlıklarını şekillendiriyor" ifadeleri yer almıştı.

Netflix de 2016'da Güney Kore'de yayınlarına başladıktan sonra 80 Kore dizisi çekti.

Pandeminin başlamasıyla birlikte Batı'daki dizi çekimlerinin sekteye uğraması, izleyicileri yeni arayışlara itince Kore dizilerinin popülerliği de arttı.

Kore dizileri hakkında yazan ABD'li gazeteci Regina Kim, "Squid Game'in popülerliği, pandemi döneminde Kore dizilerini keşfeden kişilerin sayısındaki artışla birleşince, önümüzdeki yıllarda Batı'da ve özellikle de ABD'de Kore dizilerinin daha da popülerleşeceğini düşünüyorum" diyor.

Bong Joon-ho geçen yılki Oscar töreninde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi orijinal senaryo ve en iyi uluslararası film ödüllerini kazandı

Londra'da yaşayan yazar ve Kore dizileri hayranı Taylor-Dior Rumble ise "En popüler Kore dizileri aşırı stilize, parlak ve gerçeklikten uzak olduğu için hayal kurmak isteyen izleyiciler tarafından beğeniliyor" diyor ve ekliyor:

"Sıkıcı geçen son iki yıldan sonra insanlar daha keyif verici eğlence araçlarına yöneliyor.

"Özgün fikirleri olan ve Batı dizilerinde bulamayacağınız hikayelere sahip çok sayıda Kore dizisi var."

Dizilerin çoğu ailece izlenebilecek türden.

Rumble, "Neredeyse hiç çıplaklık veya seks yok. Kore toplumu bu açıdan epey muhafazakar. Bu şekilde çekilmiş diziler, benzer kültürlere sahip toplumlarda da kolayca popülerleşiyor" diyor.

Kore dizilerinde işlenen toplumsal sorunlar dünyanın pek çok bölgesindeki gençlerin de hayatına temas eden sorunlar.

Rumble "Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki servet farkı arttıkça, Parazit'in Kore'deki aşırı uçları açıkça işlemesi gibi konular pek çok toplumda yankı buluyor" diyor ve ekliyor:

"Squid Game de bu açıdan benzer.

"Borçlanma ve geçim sıkıntısı gibi pek çok konuyu işledi. Çok sayıda insan için son derece zor geçen pandemi döneminde işlenen bu konular, dizinin daha fazla insanın hayatına temas etmesine katkıda bulunmuş olabilir."

Peki Kore dizileriyle Squid Game vesilesiyle tanışan kişiler, bundan sonra hangi dizileri izleyebilir?

İşte altı tavsiye:

Crash Landing on You (romantizm sevenler için)

Kore dizilerinin acayip ve büyülü dünyasıyla tanışmak için, bir fırtına sırasında yamaç paraşütü Güney ve Kuzey Kore arasındaki askeri bölgeye düşen zengin bir kadının hikayesini anlatan bu diziden daha iyisi zor bulunur.

İyiliksever bir Kuzey Kore askerinin kadını bulmasıyla birlikte entrika, politika ve mizah içeren talihsiz bir aşk hikayesi başlar.

16 bölümlük bu dizi 2019 yılında yayınlandığında Güney Kore'nin en popüler dizilerinden biri olmuştu.

Vincenzo (mafya dizileri sevenlere)

Vincenzo Cassano (Song Joong-ki) İtalyan mafyasına danışmanlık yapan bir avukattır.

Ülkesi Kore'ye döndükten sonra yolsuzluğa bulaşmış kişilerle uğraşmaya başlar.

Bu dizi suç, mafya ve hukuk konularını son derece bağımlılık yapıcı bir anlatımla işliyor.

Oh My Ghost (seksi hayalet hikayeleri sevenler için)

Bakire olarak ölen ve seks yapana kadar öbür dünyaya gidemeyeceğine inanan bir genç kadının hayaletinin dadandığı genç ve ürkek bir şef yardımcısını anlatan bu dizi, New York Times'ın da övgüsünü kazanmıştı.

Kingdom (tarih ve korku hayranlarına)

17. yüzyıldaki bir veliaht prensin, krallığını tehdit eden zombilerle mücadelesini işleyen bir tarih dizisi mi arıyorsunuz?

Yanıtınız evet ise bu dizi tam size göre.

Inheritors (Keeping Up with the Kardashians izleyicilerine)

The Heirs adıyla da bilinen bu dizi bir grup genç ve zengin öğrencinin aile işlerinin başına geçmeye hazırlandıkları bir dönemdeki arkadaşlık, rekabet, ve romantik ilişkilerini anlatıyor.

Dizide Kardashianlar'ın hayal bile edemeyeceği aşk üçgenleri görmek sizi şaşırtmasın.

Strong Girl Bong-Soon (süper kahraman dizileri sevenler için)

Genç bir kadının, ailesinin anne tarafından gelen süper kahraman güçlerini harekete geçirmesi gerekir.

Bu sır ifşa olduğunda X-Men'e kök söktürecek bir ekip ona yardıma koşar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
PARTNERYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçtiYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçti
Omicron varyantı nedir? Omicron varyantı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.