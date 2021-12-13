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Squid Game'den esinlenen kripto para birimi dolandırıcılık çıktı, tüm değerini yitirdi

13.12.2021 05:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayımlanan ve büyük ilgi gören Squid Game dizisinden esinlenerek piyasaya sürülen Squid kripto para birimi, dolandırıcılık olduğunun anlaşılması üzerine tüm değerini yitirdi. Alıcıların satın aldıkları parayı satmalarına izin verilmemesi eleştirilere ve uyarılara neden olmuştu.

Squid Game'den esinlenen kripto para birimi dolandırıcılık çıktı, tüm değerini yitirdi

Netflix'te yayımlanan ve büyük ilgi gören Squid Game dizisinden esinlenerek piyasaya sürülen Squid kripto para birimi, dolandırıcılık olduğunun anlaşılması üzerine tüm değerini yitirdi.

"Oyna kazan kripto para" olarak pazarlanan Squid, son günlerde yüzde binler oranında değer kazanmıştı.

Ancak yatırım yapanların satın aldıkları kripto parayı satmalarına izin verilmemesi eleştirilere ve uyarılara neden olmuştu.

Kripto para birimi yatırımcılarının, "altından halıyı çekmek" şeklinde tanımladığı dolandırıcılık ve bir kripto paranın teşvik edilmesi, ardından alım satımının durdurulması ve satanların elde ettikleri parayla ortadan kaybolmasını ifade ediyor.

Teknoloji haberleri sitesi Gizmodo'ya göre, Squid'in satışını yapanların 3,38 milyon dolar kazandıkları tahmin ediliyor.

Geçen hafta Salı günü Squid 1 centten işlem görürken bir haftadan az süre içinde fiyatı 2856 dolara yükseldi.

Kripto para veri sitesi CoinMarketCap'e göre, Squid yüzde 99,99 değer kaybetmiş durumda.

Squid Game

Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'den esinlenen bilgisayar oyunu yapımcıları, dizinin internet oyunu versiyonunu yapmış ve oynamak isteyenlerin ödemeyi Squid kripto parası ile yapmasını istemişlerdi. Oyunun bu ay internet üzerinden başlatılması planlanıyordu.

Ancak kripto para uzmanları, bunun dolandırıcılık olabileceğine dair uyarılarda bulunmuştu.

Squid kripto parasını satın alanların bunları satamaması, ilgili web sayfasının dilbilgisi ve yazım hataları içermesi gibi nedenler uyarılara kaynak gösterildi.

Web sayfası erişime kapandığı gibi, Squid'i pazarlayan sosyal medya hesapları da ortadan kalktı.

Cornell Üniversitesi'nden ekonomist Eswar Prasad, Squid için, "Kötü niyetli kripto para teşvikçilerinin tuzağına düşen ve sömürülen naif yatırımcıları çeken projelerden biri" ifadelerini kullandı.

Prasad, kripto para alanında düzenleyici kurumların olmaması nedeniyle yatırımcıları uyardı.

Squid, alıcılarla satıcıların PancakeSwap ve DODO gibi kripto takas işlemleri yürüten platformlarda alışverişine dayanıyordu. Ancak bunları düzenleyen merkezi bir otorite bulunmuyor.

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