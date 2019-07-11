Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Srebrenitsa katliamının büyük bir felaket olduğunu belirterek, "Bugünkü Türkiye'nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek'te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı." dedi.

Sadoviç, Keçiören Belediyesi ve Bosna Hersek Ankara Büyükelçiliği tarafından Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolaysıyla Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda yapılan anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Srebrenitsa katliamının, Bosna halkı ve tüm Müslümanlar için üzücü bir olay olduğunu belirten Sadoviç, şunları söyledi:

"Biz bugünü tüm şehitlerimiz için anma günü olarak belirledik. Birincisi; kurbanlarımızı, şehitlerimizi ve ailelerini unutmayalım diye. İkincisi ise güçlü olmamız gerekiyor ki bir daha böyle felaket başımıza gelmesin. Türkiye, Bosna Hersek'te ve Balkanlar'da milletlerarası bir barışı tesis etmeye çalışıyor. Bugünkü Türkiye'nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek'te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı."

- "Coğrafyamıza saldırılar yapıldı"

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise 24 yıl Avrupa'nın göbeğinde bir vahşet yaşandığını belirterek, dünyanın gözü önünde canlı yayınlarda binlerce Müslümanın katledildiğini söyledi.