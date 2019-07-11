HABER

Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç: - "Bugünkü Türkiye'nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek'te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı" - AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: - "Bizim, Türkiye olarak güçlü olmamız lazım. Biz güçlü olduğumuz zaman Balkanlar'da barış olur, Ortadoğu'da barış olur" - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Avrupa'nın göbeğinde ve Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan Bosna'da bir vahşet, bir soykırım ve bir insanlık felaketi, 21. asrın beşiğinde yaşanmıştır"

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Srebrenitsa katliamının büyük bir felaket olduğunu belirterek, "Bugünkü Türkiye'nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek'te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı." dedi.

Sadoviç, Keçiören Belediyesi ve Bosna Hersek Ankara Büyükelçiliği tarafından Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolaysıyla Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda yapılan anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Srebrenitsa katliamının, Bosna halkı ve tüm Müslümanlar için üzücü bir olay olduğunu belirten Sadoviç, şunları söyledi:

"Biz bugünü tüm şehitlerimiz için anma günü olarak belirledik. Birincisi; kurbanlarımızı, şehitlerimizi ve ailelerini unutmayalım diye. İkincisi ise güçlü olmamız gerekiyor ki bir daha böyle felaket başımıza gelmesin. Türkiye, Bosna Hersek'te ve Balkanlar'da milletlerarası bir barışı tesis etmeye çalışıyor. Bugünkü Türkiye'nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek'te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı."

- "Coğrafyamıza saldırılar yapıldı"

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise 24 yıl Avrupa'nın göbeğinde bir vahşet yaşandığını belirterek, dünyanın gözü önünde canlı yayınlarda binlerce Müslümanın katledildiğini söyledi.

Müslüman coğrafyasına saldırıların yapıldığını ifade eden İşler, "İşte bu savaşın öncüsü 24 yıl önce Bosna'da yapılan savaştı. Bizim, Türkiye olarak güçlü olmamız lazım. Biz güçlü olduğumuz zaman Balkanlar'da barış olur, Ortadoğu'da barış olur." dedi.

- 21. asırda yaşanan büyük vahşet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Bosna savaşında Türkiye halkının yüreğinin yandığını söyleyerek, "Avrupa'nın göbeğinde ve Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan Bosna'da bir vahşet, bir soykırım ve bir insanlık felaketi, 21. asrın beşiğinde yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Altınok, bugün Balkanlar'da yaşayan Sırp, Boşnak ve Hırvatların kardeşçe bir arada yaşamasında Aliya İzzetbegoviç'in büyük payının olduğunu ifade etti.

Anma etkinliği sonrasında, Srebrenitsa şehitlerini temsil eden anıta karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
1 yıl sonra duyduğu ilk söz "beni duyuyor musun" oldu1 yıl sonra duyduğu ilk söz "beni duyuyor musun" oldu
Nikaha kelepçeyle geldilerNikaha kelepçeyle geldiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic Keçiören Belediyesi Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.