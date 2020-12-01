Sri Lanka, Covid-19 nedeniyle 607 mahkumu serbest bıraktı

Sri Lanka Adalet Bakanı Ali Sabry, Covid-19 salgını nedeni ile hapishanelerde çıkan isyanlarda 607 mahkumun serbest bırakıldığını aktardı.

Sri Lanka’nın Batı eyaletindeki Mahara Cezaevi’nde geçtiğimiz günlerde Covid-19 vakalarının artması nedeniyle mahkumlar isyan çıkartmıştı. Mahkumlar, kefaletle erken tahliye ve daha iyi tesislere geçmeyi talep etmişti. İsyan sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi yaralanmıştı. Sri Lanka Adalet Bakanı Ali Sabry, mecliste yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Pazar günü cezaevinde çıkan isyanın ardından 607 mahkum için af çıkarılarak, serbest bırakıldığını aktardı. Bakan Sabry, “Başkanlık yönergesine göre, daha fazla mahkumu serbest bırakmanın ve onlara karşı açılan davaları hızlandırmanın başka yollarını arıyoruz" dedi.

Sri Lanka hükümeti tarafında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, korona virüsün ülkedeki hapishanelerde hızla yayılması nedeniyle mahkumlara af vermenin yollarının düşünüldüğünü ifade etmişti. Ülkede 6 hapishanede toplam bin 100 mahkum Covid-19’a yakalandı. Ülke genelindeki hapishanelerde 115 binden fazla kişi davaları devam ederken tutuklu olarak yargılanırken, 30 binden fazla kişi ise hükümlü olarak bulunuyor.

Öte yandan Sri Lanka’daki bir hapishanede 2012 yılında çıkan ayaklanmada 27 mahkum ölmüş, 40’tan fazla mahkum da yaralanmıştı.

