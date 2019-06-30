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Sri Lanka idam cezalarının infazı için 2 cellat istihdam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 14:12 | Son Güncelleme

Sri Lanka idam cezalarının infazı için 2 cellat istihdam etti

Sri Lanka’da, 1976 yılından bu yana ilk defa idam cezasının infazı için 2 cellat görevlendirildi.

BBC’de yer alan habere göre, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın uyuşturucu suçundan hükümlü bulunan 4 mahkumun ölüm cezasına çarptırılacağını duyurmasının ardından iki cellat istihdam edildi.

Hükümet tarafından istihdamı gerçekleştirilen iki celladın, ülkede 43 yıl sonra uygulanacak idam cezasının infazı için iki hafta sürecek eğitimi başarılı şekilde tamamlaması gerektiği bildirildi.

Sri Lanka’da 5 yıl önce istihdam edilen son celladın darağacını gördükten sonra şoka girdiği ve istifa ettiği belirtildi. Geçen yıl görevlendirilen bir diğer celladın ise işe hiç başlamadığı kaydedildi.

Şubat ayında yayımlanan ilanda “güçlü ahlaki karaktere” sahip olması beklenen 100’ün üzerinde aday, cellat olabilmek için başvuru yapmıştı.

- "İdam cezası uyuşturucu ticaretini azaltacak"

Cumhurbaşkanı Sirisena, iki gün önce yaptığı açıklamada, ölüm cezasıyla ilgili belgeyi "binlerce genci ve gelecek nesli uyuşturucu felaketinden korumak için" imzaladığını belirtmişti.

21 milyon nüfuslu ülkede 200 bin uyuşturucu bağımlısı bulunduğunu kaydeden Sirisena, idam cezasının uyuşturucu ticaretini azaltacağını savunmuştu.

Ülkede hapiste bulunan mahkumların yüzde 60’ının uyuşturucu suçlamalarından ötürü içeride olduğu belirtiliyor.

- Avrupa ülkeleri karara tepkili

İngiltere, Fransa, Norveç ile Avrupa Birliği (AB), Sri Lanka’nın ölüm cezasını geri getirmesini kınadı.

Konuyla ilgili AB'den yapılan açıklamada, "Ölüm cezası zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir cezadır ve AB her koşulda ve her durumda buna kesinlikle karşı çıkmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü kararın şoke edici olduğunu belirtti.

Sri Lanka'da tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet ölüm cezasıyla cezalandırılmasına rağmen 1976'dan bu yana hiç infaz yapılmadı.

Uzmanlar, ölüm cezasının geri getirilmesinin yıl sonu yapılacak seçimlerde Sirisena’nın popülerliğini artıracağını öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cellat idam cezası Sri Lanka

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