HABER

Srinagar'da son 24 saatte 23 gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 23:08 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın BM'deki konuşmasının ardından, çok sayıda gencin sokaklara döküldüğü, protestocuların güvenlik güçleriyle çatıştığı bildirildi

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Srinagar'da, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, son 24 saatte 23 sokak gösterisi düzenlendiği bildirildi.

The Hindu'da yer alan habere göre, polis, Pakistan Başbakanı Han'ın dün, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Srinagar'daki gösterilerin arttığını, gece 15, gündüz ise 8 protesto gösterisi düzenlendiğini belirtti.

Han'ın konuşmasının ardından, çok sayıda gencin sokaklara döküldüğü kaydedilirken, protestocuların güvenlik güçleriyle çatıştığı bildirildi.

Göstericilerin cami hoparlörlerinden Hindistan karşıtı sloganlar attığı ve ilahiler çaldığı aktarıldı.

Pakistan Başbakanı Han, dün BM Genel Kurulunda, iki ülke arasında savaş çıkma ihtimaline vurgu yaparak, "İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun. Eğer savaş çıkarsa Hindistan'dan 7 kat küçük Pakistan'ın iki seçeneği var. Ya teslim olacağız ya da özgürlük için sonuna kadar savaşacağız. Biz tek Allah'a inanıyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Eğer iki nükleer güç savaşırsa sonuçları sınırlarını aşar. Sizi uyarıyorum, tehdit etmiyorum çünkü savaşa doğru gidiyoruz. Bu BM için bir sınav çünkü Keşmir'e kaderini belirleme sözünü siz verdiniz. Zaman harekete geçme zamanı. Hindistan ablukayı kaldırmalı, tutukluları serbest bırakmalı ve Keşmir'e verilen söz tutulmalı." ifadesini kullanmıştı.

- Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar

Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçlerinin 5 Ağustos'tan bu yana aldığı olağanüstü önlemler nedeniyle başkent Srinagar ve diğer kentlerin büyük bölümü polis barikatları ve dikenli tellerle çevrilmiş durumda.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle halk sokaklara çıkamıyor, toplu taşıma hizmetleri verilmiyor, dükkanlar ve iş yerleri kapalı bulunuyor.

Telefon hatlarının ve internet hizmetinin kesilmesi nedeniyle Keşmirliler yakınlarıyla haberleşmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşıyor, az sayıda öğrenci derslere devam edebiliyor.

Jamia Mescid ve Dargah Şerif gibi büyük camilerde kitlesel gösterilere sebep olacağı gerekçesiyle cuma namazı kılınmasına müsaade edilmiyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının ardından gözaltına alınan yerel siyasi liderler, kamu çalışanları ve bağımsızlık yanlısı aktivistler ise halen hapiste tutuluyor.

- Kısıtlamaların kaldırıldığı iddia edilmişti

Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran anayasa değişikliğinin ardından bölgede uygulamaya konulan güvenlik önlemleri ve haberleşme kısıtlamalarının pek çok yerde kaldırıldığı iddia edilmişti.

Merkezi hükümetin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden 13 Eylül'de yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Kısıtlamalar tüm bölgelerde kaldırılmış, trafik akışı normale dönmüştür. Telefon hatları tamamen açılmıştır. Kupwara ve Handwara da mobil ağlar yeniden çalışmaktadır." ifadesi yer almıştı.

Öte yandan, PTI haber ajansı resmi kaynaklara dayandırdığı aynı günkü haberinde ise Hazratabal ve çevresinde cuma namazı nedeniyle bazı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye sokulacağı, kent merkezindeki 5 polis karakolu çevresindeki seyahat kısıtlamalarının süreceği bildirilmişti.

Kısıtlamaların bazı bölgelerde kaldırıldığına yahut hafifletildiğine dair zaman zaman yerel basında çıkan benzer haberlere rağmen, Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Artvin Valisi Doruk: “Yaşanan yağışlar sonrası hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”Artvin Valisi Doruk: “Yaşanan yağışlar sonrası hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan Keşmir Srinagar

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

F.Bahçe taraftarları G.Saray forması yaktı

F.Bahçe taraftarları G.Saray forması yaktı

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali

Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali

28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 5 milyon TL devretti!

Sakarya'da 50 asker yemekten zehirlendi

50 asker yemekten zehirlendi

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.